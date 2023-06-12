ليفاندوفسكي يرد على أخبار الانتقال للسعودية ويوجه رسالة إلى ميسي

روبرت ليفاندوفسكي يؤكد سعادته في برشلونة.

أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه غير مهتم في الوقت الحالي إلا بتقديم كل ما لديه رفقة برشلونة في الموسم المقبل بالرغم من وجود أنباء عن عروض سعودية له.

وقال ليفاندوفسكي: "لا يوجد موضوع من الأساس لذلك لا أفكر في أي شيء، لدي عقدي مع برشلونة وأرى ما يحدث هناك وهذا لا يقلقني لأن لدي أولويات أخرى في الوقت الحالي".

وأضاف عن موسم برشلونة: "لقد كان عظيمًا، لقد حققنا لقب الدوري وأنا فزت بلقب الهداف، هي أشياء رائعة بالنظر إلى أننا نمر بمرحلة إعادة بناء".

وأكمل عن عدم عودة ليونيل ميسي: "هذا قراره وأنا أتفهمه تمامًا، أتمنى أن يكون سعيدًا، وأعلم أنه سيستمتع بالعيش واللعب هناك".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي كان قد قاتل على الانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.