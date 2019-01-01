ليفاندوفسكي يرحب بتعاقد بايرن مع كوتينيو

صفقة قوية لبطل ألمانيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، بتعاقد الفريق المرتقب مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من صفوف برشلونة.

وأكد مسؤول في صفوف برشلونة بشكل خاص لجول إتمام صفقة إعارة كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونخ في الساعات الماضية.

وتبع ذلك إعلان بايرن ميونخ رسمياً عن استعارة النجم البرازيلي في الموسم المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال المهاجم البولندي للمراسلين: "لا أعتقد أن كوتينيو سيحتاج وقتاً للتأقلم مع نظام اللعب والأفكار في ميونخ".

وأضاف: "أعتقد أنه من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يتأقلموا دون أي مشاكل تذكر".

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وبدأ بايرن موسمه مساء الجمعة بشكل مخيب بعدما تعادل مع هيرتا برلين بهدفين لكل جانب في أولى لقاءات البوندسليجا.