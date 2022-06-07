"ليفاندوفسكي يجب أن يبقى في بايرن.. وإذا رحل ستشرق الشمس من غيره!"

المهاجم البولندي يثير استفزاز مسؤولي بايرن ميونخ

تحدث رئيس بايرن ميونخ السابق، أولي هونيس، عن ملف رغبة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل عن قلعة بافاريا، وسط تصريحات قوية من الهداف المرموق في الرغبة بالمغادرة.

وقال هونيس في تصريحات لقناة "سبورت 1" الألمانية: "شأني شأن أي شخص يعرض عليه الأمر، أرى أنه في حالة عدم توفر بديل جيد لليفاندوفسكي، فيجب ألا يترك للرحيل".

وأضاف: "عام جديد إضافي يتبقى في عقده ولا يكون هناك هامش للرحيل.. هذا في حالة عدم وجود بديل له، إلا أنني أعتقد أنه في حال رحل ستشرق الشمس بشكل اعتيادي على النادي وعليه!".

وأردف: "حينما يسمع من ممثله (زهافي) يجيب عليه أن يكون غاضبًا، نقدر ذلك ولكن يتبقى عام في عقده".

وأكد على أنه حال رغبته في الرحيل فعليه الانتظار للموسم القادم قائلًا: "بعدما يقضي موسمه الأخير هنا، والذي أراه مبشرًا وفقًا للتجديدات التي تطرأ على الفريق، يمكنه الرحيل مجانًا في الموسم المقبل، ولكن لا أحد يعلم ما سيحدث".

ووجه هونيس نصيحة لإدارة بايرن ميونخ بضرورة غلق الأبواب أمام التسريبات الإعلامية التي تخرج ما يدور بين صفوف الفريق مؤكدًا: "بشكل مبدئي، نحن مخترقون بواسطة الإعلام، كل أسبوع يوجد خرق كبير للنظام، الإدارة عليها التأكد من توقف حدوث ذلك الأمر".

اقرأ أيضًا..

برشلونة يربك حسابات ليفربول.. "المشجع محمد صلاح" يغير قراره!

بعد فقدان هالاند ومبابي .. مهاجم سيتي معروض على ريال مدريد

أخبار ريال مدريد: حفل لتوديع مارسيلو .. ولوكاكو معروض على الملكي