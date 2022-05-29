ليفاندوفسكي يتحدث عن الانتقال لبرشلونة: من الصعب اللعب لبايرن من جديد

روبرت ليفاندوفسكي يؤكد إنه يريد الرحيل عن بايرن ميونخ، ويؤكد أن موقفه واضح من اللعب لبرشلونة.

صرح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مؤكدًا أن فترته في بايرن ميونخ قد انتهت بالنسبة له، وأن اللعب لصفوف الفريق البافاري سيكون في غاية الصعوبة.

جاء هذا بحسب ما أكد ليفاندوفسكي في تصريحاته مع قناة "إليفن سبورتس" البولندية، حيث شدد على أن موقفه واضح فيما يتعلق بمستقبله.

وقال ليفاندوفسكي: "الانتقال لبرشلونة؟ الأمر متوقف على عدة عوامل، ولا يوجد داع للحديث عن ذلك الأمر".

وأضاف نجم بايرن ميونخ: "سيكون من الصعب أن أقول إنني سوف ألعب لبايرن ميونخ في الموسم المقبل".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة اتفق مع ليفاندوفسكي على الانضمام لصفوفه لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وأبدى بايرن ميونخ رفضه لرحيل اللاعب عدة مرات، وهو ما أغضب البولندي ووكيل أعماله بيني زاهافي الذي انتقد إدارة النادي البافاري.

جدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، أي أنه لا يستطيع الرحيل في الصيف سوى بموافقة ناديه الألماني.