ليفاندوفسكي: هالاند ومبابي لن يكونا كميسي ورونالدو أبدًا

رغم إيمانه الكبير بقدراتهما، لكن رفض نجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، فكرة أن تكون ثنائية إرلينج هالاند وكيليان مبابي، بمثابة صراع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الجديد.

وذهبت الآراء في السنة الأخيرة إلى اعتبار أن المنافسة المستقبلية على الساحة الدولية لكرة القدم ستكون بين هالاند ومبابي مع اقتراب اعتزال رونالدو وميسي.

ما زاد من هذه الفرضية أن مبابي على أعتاب ريال مدريد، وظهرت أنباء أخرى عن أن هالاند يطمح للانضمام إلى برشلونة، في تكرار لصراع ميسي ورونالدو التاريخي.

ماذا قال ليفاندوفسكي عن هالاند ومبابي؟

وعند سؤال ليفاندوفسكي حول هذا الأمر، أجاب "لا أستطيع أن أتخيل للحظة أنهما سيهيمنان على كرة القدم الدولية كما فعل رونالدو وميسي".

كما أضاف "رونالدو وميسي صنعا التاريخ من خلال الفوز بجميع الألقاب المقبلة".

وتابع "مبابي وهالاند لديهما القدرة نعم، لكن من يدري ما إذا كان المهاجمون الشباب الآخرون لن يكشفوا عن أنفسهم بدورهم في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة؟".

وأتم في هذا الصدد "في السنوات العشر المقبلة، أعتقد أنه سيكون هناك العديد من اللاعبين الذين يتنافسون ليكونوا أفضل لاعب في العالم".

ما رأي ليفاندوفسكي في مبابي تحديدًا؟

أما عن رأيه في مبابي نفسه، فقال "مبابي مثل هنري؟ نعم، هنري كان مذهلًا بسرعته ،قدرته على المراوغة ذات المستوى العالمي. كفاءة هائلة مع دقة في تسديداته التي لطالما أبهرتني".

وواصل "كيليان سريع وسريع وممتاز في المراوغة. كلاهما لديه القدرة على التميز والسيطرة على خصمهم المباشر مع الحفاظ على رباطة جأش ولمسة أخيرة رائعة".

واختتم "ليس لديّ شك أن مبابي سوف يدخل تاريخ كرة القدم العالمية".

ما رأي ليفاندوفسكي في هالاند؟

بخصوص هالاند، قال ليفا "يشع الكثير من الثقة والاطمئنان، قد تظن لوهلة أنه ثقيل، لكنه على العكس تمامًا".

وأتم "سريع للغاية ولديه مهارة قوية، يمكنه أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم لمدة طويلة".

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