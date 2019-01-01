ليفاندوفسكي: ليفربول؟ مازال الوقت مبكرًا، لا يُمكننا إهمال البوندسليجا

نجم بايرن ميونيخ يريد اللحاق بدورتموند في صدارة البوندسليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ أن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق لا يُمكنه إهمال الدوري الألماني وصراعه مع بوروسيا دورتموند.

ونجح بايرن ميونيخ في تخطي اختبار شتوتجارت اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء أهدر خلاله المهاجم البولندي ركلة جزاء لكنه عوضها بإحراز الهدف الرابع، ليحافظ على فارق الـ6 نقاط مع دورتموند صدارة البوندسليجا.

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وتحدث اللاعب بعد اللقاء قائلًا عن ركلة الجزاء الضائعة "أردتها أن تكون دقيقة للغاية. من حُسن الحظ أننا فزنا في النهاية، أنا سعيد لأننا أحرزنا 4 أهداف، نستطيع أن نلعب في الأمام بثقة".

أضاف حول اللقاء القادم أمام بايرليفركوزن "كل المباريات مهمة، بغض النظر عن المنافس، علينا أن ننظر لأنفسنا. علينا أن نتحلى دومًا بالجوع والرغبة. نحن على بُعد 6 نقاط من دورتموند وفارق الأهداف ليس لصالحنا، لكن علينا ألا ننظر لهم. اليوم كان علينا أن نُسجل المزيد من الأهداف، لكن مازال هناك الكثير من المباريات".

أخيرًا قال ليفا عن موقعة ليفربول في دوري الأبطال "مازال هناك الكثير من الوقت، 3 أسابيع في كرة القدم تعني الكثير من الوقت. علينا ألا نهمل البوندسليجا، نحن نستعد في البطولة مباراة بمباراة، وآمل أن نستعيد مستوانا سريعًا".