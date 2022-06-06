ليفاندوفسكي: لا أفكر سوى في عرض برشلونة، وشيء ما مات بداخلي تجاه بايرن

روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ يؤكد أنه لا يفكر سوى في عرض نادي برشلونة وفي الرحيل عن بايرن ميونخ.

أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه لم يضع في اعتباره أي عرض آخر سوى ذلك الخاص ببرشلونة من أجل الانتقال في الصيف.

جاء هذا بحسب ما أكدت اللاعب في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "أونت سبورت"، وأكد خلالها أنه لا يجد الاحترام في بايرن ميونخ.

وقال ليفاندوفسكي عن تحضيراته لموسمه المقبل: "لدي منزلي في إسبانيا بالفعل وبدأت فعلًا في التحدث باللغة الإسبانية قليلًا".

وأضاف: "أي نوع من اللاعبين يمكنه أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يغادر الفريق".

وأردف: "أي ذلك الاحترام والولاء؟ لقد كنت متواجدًا معهم طوال الوقت وأردت أن ألعب دائمًا، حتى عندما عانيت من الإصابات".

وأكمل عن وجود عروض أخرى له: "لم يتم النظر إلى أي عروض أخرى سوى ذلك الخاص ببرشلونة، أريد مغادرة بايرن ميونخ بعد سنوات لي هناك قدمت فيها كل ما لدي، هناك شيء ما مات بداخلي وأنا في حاجة إلى المزيد من المشاعر في حياتي، الرحيل هو الحل الأفضل للجميع".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن ليفاندوفسكي اتفق بالفعل مع برشلونة على الانضمام لصفوفه في الصيف مقابل تسعة ملايين يورو في الموسم.