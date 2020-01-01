ليفاندوفسكي: كلوب فتح عالم كرة القدم ومستعد للقفز في النار من أجله

ليفاندوفسكي لا ينسى دور كلوب معه في دورتموند

كشف روبيرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، عن الدور المؤثر الذي لعبه يورجن كلوب، مدربه السابق في بوروسيا دورتموند ، بمسيرته الاحترافية.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى دورتموند في صيف 2010، قادمًا من لخ بوزنان البولندي، عندما كان في الـ 21 من عمره.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لموقع "برافدا فوتبولو" البولندي: "كلوب كان بمثابة أبي في بعض الأحيان، لقد انتقلت إلى بوروسيا دورتموند في سن مبكرة، إلا أنه فتح باب عالم كرة القدم أمامي".

الدولي البولندي واصل الحديث عن كلوب بامتنان: "لقد كان يملك الكاريزما، وخلال محادثته مع اللاعبين تجد في خطابه المزيج المتوازن بين المزاح والنقد الجاد".

وأوضح هداف الدوري الألماني: "إنه يعرف كيفية تهيئة الأجواء المناسبة في الفريق، كما أنه من نوعية المدربين التي تجعل اللاعبين يقفزون إلى النار من أجله".

ويخضع ليفاندوفسكي إلى إعادة التأهيل حاليًا في ميونخ، بعد العملية الجراحية التي أجراها في الفخذ الأخير عقب نهاية منافسات الدور الأول من منافسات الدوري الألماني، الشهر الماضي.

ويحتل ليفاندوفسكي، صدارة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 19 هدفًا، كما يعتلي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.

وعمل كلوب مدربًا لبوروسيا دورتموند لسبع سنوات (2008-2015) قبل أن يتولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 ويسجل فصلاً جديدًا في مسيرته مع الريدز.