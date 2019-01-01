ليفاندوفسكي .. قطار الأرقام الذي لا يتوقف في محطات العمر

مستويات خارقة للعادة يقدمها روبرت ليفاندوفسكي فهل يستمر فيها حتى نهاية الموسم؟

يقدم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ مستويات مذهلة على كل الأصعدة سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

مستوى ليفاندوفسكي يتم ترجمته لأرقام في أرض الملعب وبشباك الخصوم، أرقام ربما لم نرها قط تأتي من جانب النجم البولندي من قبل.

الدوري الألماني

على مستوى الدوري الألماني شارك ليفاندوفسكي في ١٣ مباراة حتى الآن مع بايرن ميونخ بواقع ١١٤٢ دقيقة حيث لعب الـ ١٣ مواجهة بشكل أساسي.

سجل النجم البولندي ١٦ هدفًا ١٤ منهم جاءت من لعب مفتوح وكرتين فقط من ركلات جزاء حصل عليهم فريقه، بمعدل هدف كل ٧١.٤ دقيقة.

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أهداف ليفاندوفسكي في الدوري الألماني جاءت من ٢٩ تسديدة على المرمى وهو رقم مرعب، فالرجل يحتاج لأقل من تسديدتين لتسجيل كل هدف.

في المقابل لا يعاني من نقص في صناعة الفرص الخطرة لمن حوله رغم أنه ليس الدور الأساسي له، حيث صنع ١١ فرصة سانحة للتسجيل سجل منهم زملائه مرة وحيدة.

دوري أبطال أوروبا

أما على مستوى دوري أبطال أوروبا فحدث ولا حرج، ليفاندوفسكي يمر بواحد من أفضل المواسم الفردية لأي لاعب في دوري الأبطال.

النجم البولندي خاض خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات هذا الموسم رفقة بايرن ميونخ حتى الآن.

شارك ليلفاندوفيسكي في كل مباريات البافاري أساسيًا ولعب ٤٣٧ دقيقة وغادر الملعب مرة وحيدة كبديل.

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وسجل ماكينة الأهداف البولندية ١٠ أهداف في المباريات الخمس منهم هدف وحيد جاء من ركلة جزاء.

معدل تسجيل ليفاندوفسكي سواء بالنسبة للدقائق أو عدد التسديدات في دوري أبطال أوروبا أكثر رعبًا فالرجل يسجل هدف كل ٤٣.٧ دقيقة.

في نفس الوقت أيضًا يحافظ ليفاندوفسكي هنا على الغزارة في صناعة الفرص بواقع ١٠ فرص محققة في خمس مباريات، فقط لو كان يستطيع أن يكون في الطرف الآخر لتسجيل تلك الأهداف لأرتفع عدد الأهداف التي صنعها في البطولة من صفر لخمسة على الأقل.

التاريخ ينتظره

ينتظر التاريخ النجم البولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب وصوله للهدف رقم ١٠ في خمس مباريات بدور المجموعات فقط.

فأمام ليفاندوفسكي الفرصة لتخطي رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو القياسي الذي يملكه لأكثر من سجل في دور المجموعات بنسخة واحدة من البطولة.

ويملك رونالدو الرقم القياسي بواقع ١١ هدف سجلهم في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ الذي فاز فيه ريال مدريد باللقب الـ ١١ من دوري أبطال أوروبا.

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ويستضيف بايرن ميونخ نظيره توتنهام المستفيق على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل مما يعني أن المهمة ليست سهلة على ليفاندوفسكي لكنها ليست مستحيلة أيضًا.

وحال استمر بايرن ميونخ في البطولة ووصل لبعيد قد يكون أمام ليفاندوفسكي الفرصة لتحطيم رقم رونالدو الآخر الخاص بأكثر من سجل في نسخة واحدة من البطولة بواقع ١٧ هدف.

كل الأرقام مهمة إلا العمر

يبدو أن ليفاندوفسكي صاحب الـ ٣١ عامًا يهتم ويلقي بالًا لكل الأرقام الخاصة به إلا العمر فما يقدمه النجم البولندي من أرقام هذا الموسم لم يسبقه له سوى الثنائي الكبير كريستيانو رونالدو وليونيل لميسي.

حتى لو أردنا التدقيق في أرقام النجم البولندي لا نجد مثيل لها سوى في الموسم الاستثنائي الخاص بليونيل ميسي عام ٢٠١٢ عندما حطم كل الأرقام القياسية في كل البطولات وعلى مدار عام كامل.

فهل نرى ليفاندوفسكي يستمر بتلك المعدلات الخرافية أم نجده يتراجع قريبًا مع حالة التذبذب في مستوى بايرن ميونخ ويدخل النصف الثاني من الموسم بمستويات أقل؟