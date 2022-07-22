ليفاندوفسكي عن تكيفه مع طريقة لعب برشلونة: جوارديولا كلمة السر!

ليفاندوفسكي يستشهد بجوارديولا من أجل التأقلم في برشلونة

لاتزال صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة، تحظى بالأهمية على الرغم من إنتهاء المسلسل الطويل بانتقال قائد منتخب بولندا إلى الكامب نو.

ليفاندوفسكي وصل إلى مراده بالانتقال إلى برشلونة، بعد الضغط على بايرن ميونخ للموافقة على الصفقة، والتى حصل فيها العملاق البافاري على 50 مليون يورو وهو سعر كبير نظرًا لسن ليفاندوفسكي الذي يتم عامه ال34 في شهر أغسطس القادم، وعقده كان لايزال متبقي فيه موسم واحد فقط.

وأوضح ليفاندوفسكي السبب وراء رغبته الشديدة في ارتداء قميص البلوجرانا، خلال تصريحات مصورة بثها حساب برشلونة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليفاندوفسكي يقدم وعدًا ثمينًا لجماهير برشلونة

وقال ليفاندوفسكي للموقع الإلكتروني الخاص ببرشلونة: "كنت أعلم أن هذا المشروع له مستقبل جيد للغاية، على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة عندما اتصلوا بي، لم أفكر في ذلك لأنني كنت أعرف أنه الوقت المناسب أنا هنا لأبذل قصارى جهدي ولمساعدة الفريق ليكون في القمة".

وأضاف: "الخطوة التي اتخذها لها ميزة كبيرة لأني تركت فريقًا بطلاً مثل بايرن ميونخ لفريق آخر يحاول الفوز بالألقاب والعودة إلى النخبة الأوروبية بعد إخفاقات عديدة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة".

وواصل البولندي: "أريد أن أمنح جماهير برشلونة الكثير من الفرح أريد أن أجعلهم سعداء كما كانوا بالفعل، أو حتى أكثر من ذلك لأنهم يدعمون الفريق سواء سارت الأمور على ما يرام أم لا".

وأردف: "الجماهير موجودة دائمًا إنهم يحاولون دعم الفريق، وسنحاول هذا الموسم أن نمنح المشجعين أكبر قدر ممكن من السعادة".

وعن تكيفه مع طريقة لعب برشلونة: "لقد دربني بيب جوارديولا، لهذا أعتقد أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لي التكيف مع برشلونة أنا شخص يحب الاستماع بعد محادثتي الأولى مع تشافي، كنت أعرف بالفعل فكرته وعقليته أعتقد أنني مستعد واكد انني متحمس للعمل معه".