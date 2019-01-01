ليفاندوفسكي سعيد بحفلة الكرة الذهبية ويؤكد: لن أرحل عن بايرن ميونخ

ترتيب متقدم له وأداء مميز هذا الموسم..

رفض روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، طرح أحد الصحفيين عن إمكانية انضمامه إلى باريس سان جيرمان يومًا ما، وعاد وأكد على أنه يُريد الاستمرار في العملاق البافاري ويشعر بالسعادة داخل الأليانز آرينا.

ليفاندوفسكي أتى في المركز الثامن من ضمن قائمة الـ30 لاعبًا الأفضل في العالم من مجلة فرانس فوتبول، في الوقت الذي توِّج فيه ليونيل ميسي بالجائزة وجاء خلفه فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

الدولي البولندي كان حاضرًا للحفل، وأعرب عن سعادته بمجريات الأحداث، حيث قال "أنا سعيد بأن أكون هنا، من الجيد أن نكون جميعنا هنا (يقصد لاعبي كرة القدم)، وسريعًا سوف نعود للملاعب مجددًا، إنها تجربة مميزة بالنسبة لي.".

هذه هي الكرة الذهبية السادسة لليو في مسيرته، ويؤمن هداف الدوري الألماني أن البرغوث الأرجنتيني ظاهرة فذّة في عالم المستديرة نظرًا لإنجازاته الكبيرة معتبرًا إياه واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

"أن تفوز بست كرات ذهبية فهو أمر لا يصدق، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو بالتأكيد واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة."

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وأخيرًا، طرح أحد الصحفيين سؤالًا بخصوص إمكانية أن ينضم إلى باريس سان جيرمان، لكن رد صاحب الـ31 عامًا كان صريحًا، حيث قال "باريس؟ لا لا، أنا سعيد للغاية في بايرن ميونخ.".

الجدير بالذكر أن وصول ليفا إلى هذا المركز المتقدم يأتي نتيجة للعمل المضني والمستوى المذهل الذي قدمه مع بايرن في السنة الأخيرة، حيث سجل 40 هدفًا في مختلف المسابقات خلال الموسم الكروي 2018-2019.