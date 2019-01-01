ليفاندوفسكي يؤكد استمراره مع بايرن ميونخ

ليفا تألق وسجل الهاتريك هذا الأسبوع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي اقترابه من تمديد عقده مع الفريق البافاري خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب تألقه في انطلاق هذا الموسم.

ليفاندوفسكي قاد بايرن لاكتساح مضيفه شالكه بثلاثية نظيفة مساء السبت سجلها كلها بمفرده، كما هز الشباك في اللقاء الافتتاحي أمام هرتا برلين.

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وقال ليفا مع "سكاي": "الأمر لم يحسم بعد، ولكن بنسبة 95 بالمائة سأجدد عقدي، هناك مساحة للعب بشكل أفضل بعد، ويمكنني التحسن موسم عن الآخر".

وأضاف: "يمكنني فعل أمر خاص كل موسم، ولكن أريد مساعدة الفريق، الخصم لا يهم، المهم هو دائماً تسجيل الأهداف".

وكال المدرب نيكو كوفاتش المديح لليفاندوفسكي في مؤتمره بعد المبارة: "قدم عرضاً مميزاً، ولكنه يثبت نفسه منذ ست أو سبع سنوات، هو أفضل مهاجم في البوندسليجا".

وأكمل: "كفائته ومهارته فريدة، سعداء بوجوده معنا ونتمنى أن يستمر لأسابيع وشهور".

وتشير آخر التقارير أن الاتفاق بين بايرن وليفاندوفسكي وشيك لتمديد عقده حتى 2023.