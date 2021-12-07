ليفاندوفسكي: أتمنى أن يكون ميسي صادقًا!

لم يكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني راضيًا بشكل كامل عن حصوله على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2021.

ليفاندوفسكي حصل على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأجرى ليفاندوفسكي مقابلة مع قناة "Kanale Sportowym" أدلى خلالها ببعض التصريحات التي يشرح فيها إحباطه من نتيجة التصويت، وأشار بشك إلى كلمات الدعم التي تلقاها من ليونيل ميسي والتي طالب فيها "فرانس فوتبول" بمنح ليفاندوفسكي الكرة الذهبية 2020 التي حجبتها المجلة الفرنسية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ما هو رأي ليفاندوفسكي في دعم ميسي؟

ليفاندوفسكي رد خلال المقابلة على دعم ميسي لمنحه الكرة الذهبية عن عام 2020.

وقال البولندي: "أود أن يكون تصريح ميسي صادقًا من لاعب رائع وليس مجرد كلمات".

وأضاف: "بالطبع لا أريد أن أكون فخورًا أو متحمسًا لكن كما قلت، هناك خيار كامل يعتمد على كل ما يتم القيام به".

وأكمل: "لكنني أركز بالفعل على أمر آخر، لكن كوني قريبًا جدًا من الفوز وعدم تحقيق ذلك، يجعل هذا الشعور مرًا للغاية، كل ما أحمله بداخلي يحتاج إلى بعض الوقت للتعامل معه".

ما هو شعور ليفاندوفسكي بعد عدم الفوز بالكرة الذهبية؟

ليفاندوفسكي قال في تصريحاته: "بالحديث عن مشاعري، فإنني حظيت بوقت سيئ خلال الأسبوع الماضي، لن أكذب، شعرت بالحزن، لم يكن من السهل اللعب بدون تلك السعادة التي افتقرت إليها، لم أكن سعيدًا، بل على العكس تمامًا".

وأضاف: "كنت قريبًا جدًا، وقاتلت من أجل الفوز مع لاعب كبير وعظيم مثل ميسي، ثم جاءت التعليقات القائلة إنني أستحق الجائزة".

وتابع: "من الواضح أنني أحترم طريقة لعب ميسي وما حققه والمستوى الذي لديه، إنه مجرد حقيقة كونه قادرًا على التنافس معه على نفس المستوى، هو بالنسبة لي مؤشر على مستواي الخاص".

وقال في ختام تصريحاته: "أنا أقدر ذلك كثيرًا، إنه يجعلني أشعر بالفخر، لكن بداخلي شعرت بالحزن وامتد ذلك لأكثر من يوم، وأنا سعيد لأننا لم نلعب مباراة في ذلك الوقت".

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