ليشتاينر يؤكد اقترابه من الرحيل عن أرسنال

لم يظهر كثيراً مع المدفعجية هذا الموسم

أكد المدافع السويسري ستيفان ليشتاينر، أنه يتوقع الرحيل عن أرسنال بعد نهاية عقده في بداية شهر يونيو القادم.

صاحب الـ35 عاماً انضم للمدفعجية الصيف الماضي، قادماً من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

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أرسنال وقع مع ليشتاينر لمدة موسم واحد، مع وجود بند في عقده يسمح للنادي الإنجليزي بالتمديد لموسم إضافي.

وقال السويسري عن تلك الإمكانية:"الأمر يبدو صعباً الآن ولكن سنرى ما سيحدث في النهاية".

وأضاف:"لا أعلم أي شيء عن الموقف، الأهم الآن هو نهائي الدوري الأوروبي والفوز البطولة أمام تشيلسي".

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وتابع:"أريد الفوز بهذا اللقب حتى أضمه للعديد من الألقاب التي حصدتها في مسيرتي الكروية".

وشارك ليشتاينر في 19 مباراة مع أرسنال فقط هذا الموسم، حيث لم يعتمد عليه المدرب أوناي إيمري بشكل كبير، حتى بعد إصابة الإسباني هيكتور بيليرين لفترة طويلة.