ليشتاينر: لم نستغل الفرص المتاحة للتسجيل

مدافع نادي آرسنال ستيفان ليشتاينر يعرب عن إحباطه عقب التعادل أمام برايتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ستيفان ليشتاينر مدافع فريق آرسنال عن إحباطه من التعادل أمام ضيفه برايتون في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات في الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج، والتي انتهت بهدفٍ لكل فريق.

وأضعف نادي آرسنال حظوظه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عن طريق البطولة المحلية، ويتوجب عليه حالياً الفوز على فالنسيا ثم الظفر ببطولة الدوري الأوروبي حيث سيلعب مع الفائز من تشيلسي الإنجليزي الآخر وأينتراخت فرانكفورت الألماني، والتأهل لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز باليورباليج، أو الفوز في آخر مباراة له في البريميرليج بفارق كبير من الأهداف "سبعة أهداف على سبيل المثال" على أن يخسر توتنهام مباراته الأخيرة في البريميرليج بفارق هدف على الأقل.

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وتحدث ستيفان ليشتاينر عقب نهاية المباراة لقناة "سكاي سبورتس" وقال:" لم نستغل الفرص التي قمنا بصناعتها، لقد كان من الممكن أن نسجل 3 أهداف في الشوط الأول، ولكن هذه هي كرة القدم إن لم تستغل الفرصة ستعاقب".

وأضاف:" في الشوط الثاني تم عقابنا بالمرتدات، وتعادلوا من ركلة جزاء، كرة القدم ليست سهلة، بالأخص عندما تضيع الكثير من الفرص".

واختتم قائلًا: "سنحاول القيام بأقصى مجهود في المباراة الأخيرة، وسنركز للحصول على لقب "الدوري الأوروبي" هذا هو الأمل الوحيد لنا هذا الموسم، الدوري الإنجليزي متعب وشاق، ولكن علينا تحمل المسؤولية".

يذكر أن المباراة المقبلة لآرسنال في البريميرليج ستكون أمام مضيفه بيرنلي.