ليس 10 ملايين يورو .. الكشف عن راتب ناتشو الحقيقي مع القادسية

نجم جديد يصل الدوري السعودي

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن الراتب الحقيقي لنجم ريال مدريد ناتشو فيرنانديز مع ناديه الجديد القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن.

اللاعب المتواجد مع منتخب إسبانيا المشارك في يورو 2024 حاليًا أنهى رحلة امتدت إلى 23 عامًا مع ريال مدريد لينتقل إلى القادسية في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع النادي الإسباني.

صحيفة ماركا الإسبانية كانت قد أشارت إلى أن راتب ناتشيو مع القادسية يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا، لكن الشرق الأوسط أوضحت أن اللاعب وقع على عقد يمتد لموسمين مقابل حصوله على 7 ملايين يورو سنويًا.

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صاحب الـ34 عامًا تدرج في الفئات السنية للريال وصولًا للفريق الأول عام 2012، وقد حصل مع النادي على 26 بطولة آخرها دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

القادسية يستعد بقوة لمنافسات الموسم الجديد (2024-2025)، بإبرام عدد من الصفقات البارزة، بعد تعاقده مع الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمهاجم المكسيكي خوليان كوينونيس، وثنائي الوسط، الأوروجوياني ناهيتان نانديز والسعودي حسين القحطاني.