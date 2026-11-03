ليس يامال.. والد لامين يكشف الحقيقة حول اسم نجم برشلونة!

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أصبح لامين يامال، ظاهرة برشلونة، نجمًا عالميًا، لكن يبدو أن عالم كرة القدم كان يسيء فهم تفصيل جوهري بشأن اسم المراهق. فقد تدخّل والده، منير النصراوي، ليقدّم تصحيحًا ضروريًا بخصوص الطريقة التي ينبغي أن يُنادى بها ابنه.

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الكشف عن الاسم الحقيقي للنجم العالمي

على الرغم من كونه أحد أبرز الوجوه في عالم كرة القدم، إلا أن اسم الجناح البالغ من العمر 19 عامًا قد أُسيء فهمه على نطاق واسع. فالجماهير ووسائل الإعلام تشير بشكل اعتيادي إلى المهاجم باسم "يامال"، على افتراض أنه اسم عائلته.

غير أن والده، منير النصراوي، أوضح أن "لامين يامال" هو في الواقع اسم أول مركّب، إذ يتبع البنية التقليدية للأسماء الإسبانية مثل لويس إنريكي أو خوسيه ماريا. أما اسم عائلة اللاعب الشاب الحقيقي فهو النصراوي، ما يعني أنه لا ينبغي أبدًا أن يُشار إليه بالشطر الثاني من اسمه الأول فحسب.

تصحيح المعلومة

خلال بث مباشر، كان النصراوي حريصًا على تصحيح سوء الفهم الواسع المحيط بهوية ابنه.

وقال النصراوي: "سأخبركم بشيء يا رفاق. اسمه لامين يامال، لكن يامال ليس اسم عائلته. اسم عائلته هو النصراوي . أريد من الجميع أن يفهموا ذلك، فلا تخلطوا بين الأمور.

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لامين يامال هو اسمه. ولهذا يقول له والده: 'لامين يامال، في الأوقات الجيدة والسيئة، يا بني'. وتذكروا أمرًا واحدًا: لن تكونوا في القمة ما دام لامين يامال موجودًا في الملعب."

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وقد تطرّق اللاعب نفسه إلى هذا الموضوع عندما تحدث إلى موندو ديبورتيفو وهو في السادسة عشرة من عمره، حيث قدّم تفضيلًا بسيطًا لمن يجدون صعوبة في التعامل مع البنية المركّبة لاسمه. وقال: "اسمي لامين يامال، لكن إذا أردتم اختصاره، فليكن لامين."

مسيرة صاعدة في كامب نو

يأتي هذا التوضيح خلال فترة مذهلة يعيشها اللاعب الشاب. فبعد تتويجه بلقبين في الدوري الإسباني مع برشلونة، إضافة إلى رفع كأسي بطولة أوروبا وكأس العالم مع إسبانيا، رسّخ المهاجم مكانته بين نخبة اللاعبين على مستوى العالم. وقد حلّ مؤخرًا في المركز الثالث في تصويت الكرة الذهبية، في الحفل الذي شهد تتويج هاري كين بالجائزة الكبرى في لندن.

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والآن وهو يرتدي القميص رقم 10 الأيقوني لبرشلونة، تواصل عروضه داخل الملعب إبهار الجميع. فقد سجّل بالفعل 12 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، وكان آخر عروضه المحلية الرائعة قد تضمّن هدفين وتمريرة حاسمة في فوز ساحق بنتيجة 6-1 على ألافيش. ويبقى اسم "لامين يامال" مطبوعًا على ظهره، ليشكّل عنصرًا أساسيًا في علامته الشخصية.

اختبارات حاسمة تنتظر برشلونة

يواجه العملاق الكتالوني أسبوعًا صعبًا وهو يسعى للحفاظ على معدله التهديفي المبهر عبر مختلف المسابقات. فأستون فيلا سيمثّل اختبارًا قويًا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ما يتطلب من برشلونة أن يكون في أفضل حالاته في أوروبا.

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وعقب تلك المواجهة في منتصف الأسبوع، يتعين عليه سرعة استعادة التركيز وتجاوز مهمة محلية صعبة يوم الأحد. إذ سيسافر الفريق إلى ملعب الميتروبوليتانو لمواجهة أتلتيكو مدريد، في مباراة ستختبر بلا شك طموحاته في التنافس على لقب الدوري الإسباني.