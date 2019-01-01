ليس هاري كين، ندومبيلي هو الذي يؤرق جوارديولا في قمة مانشستر سيتي وتوتنهام

دور محوري ينتظر لاعب الوسط الفرنسي أمام مانشستر سيتي سبق وأن قدمه مع ليون

تشهد الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، وهي مباراة زادت أهميتها مع تنامي قوة توتنهام في السنوات الأخيرة إلى أن نجح في الموسم الماضي في الإطاحة بالسيتي من دوري أبطال اوروبا.

بين فريقين يتفاخران بامتلاك الكثير من الأوراق الرابحة، يبرز دورًا محوريًا منتظرًا للاعب وسط توتنهام الجديد، تانجي ندومبيلي، الذي عبر عن نفسه بأفضل طريقة ممكنة في المباراة الأولى الرسمية له بقميص توتنهام بهدف في شباك أستون فيلا في الجولة الأولى.

قيل هذا الصيف أن اللاعب كان أصلاً هدفًا للسيتي، لكن توتنهام هو من حصل على خدماته في الأخير مقابل 63 مليون جنيه إسترليني في أوائل يوليو، قبل يومين من تعاقد السيتي مع رودري من أتلتيكو مدريد.

لماذا ندومبيلي هو مفتاح فوز توتنهام؟

تألق ندومبيلي بالفعل أمام السيتي في الموسم الماضي، عندما حقق ليون فوزًا مفاجئًا عليه 2/1 على ملعب الاتحاد، وتعادل معه 2/2 في فرنسا خلال مراحل المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تُلخص الخرائط الحرارية أدناه تعدد استخدماته سواءً عندما لعب دورًا أكثر تنوعًا في الوسط في طريقة 4/4/1/1 في مباراة ملعب الاتحاد في سبتمبر (الخريطة رقم 1)، أو عندما التزم بالجوانب الدفاعية أكثر في مباراة العودة في فرنسا (الخريطة رقم 2) في طريقة 3/4/3، وأمام أستون فيلا ظهرت قدراته في اللعب في الثلث الهجومي الأخير (الخريطة رقم 3).

يأتي هذا التنوع بفضل مجموعة واسعة من المهارات، سرعة مذهلة، لياقة بدنية مميزة، إلى جانب قدرة على المراوغة وتحكم مميز بالكرة يذكرنا بنجم وسط السيتي السابق موسى ديمبيلي الذي رحل في يناير، وجاء ندومبيلي ليكون بديله المثالي.

ضد أستون فيلا، بدأ ندومبيلي على يمين خط الوسط المكون من ثلاثة لاعبين في طريقة 4/3/1/2، وتطلع في المقام الأول إلى تبادل التمريرات مع الظهير الأيمن كايل ووكر بيترز وهاري وينكس في وسط الميدان (وينكس قدم له 18 تمريرة أعلى رقم من لاعب إلى آخر، باستثناء التمريرات بين المدافعين).

عمد لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا على الاختراق من عمق وسط الميدان للربط مع إريك لاميلا ولوكاس مورا وهاري كين في مناطق متقدمة من الملعب، على الرغم من أن دفاع المنطقة الذي اعتمد عليه أستون فيلا جعل صناعته للفرص تقتصر على فرصة واحدة فقط.

أمام مانشستر سيتي سيواجه توتنهام تحديًا صعبًا في الخروج بالكرة من مناطقه أمام فريق مانشستر سيتي بسبب قدراته الفائقة في السيطرة وخنق المنافسين، لكن إحدى مميزات ندومبيلي كما يظهر في اتجاه تمريراته أعلاه هي قدرته على التقدم للأمام والتمرير بدقة عالية خلف لاعبي وسط الخصم.

أغلب تمريرات اللاعب الفرنسي تأتي في العمق وبشكل مباشر، وبالتالي هذا سيٌسبب إزعاجًا كبيرًا لوسط ميدان السيتي خاصة مع وجود رودري كمفتك حقيقي وحيد للكرات، وبالتالي إن نجح توتنهام بفضل لاعب ليون السابق في الخروج من الضغط العالي للسيتي بتمريرات مباشرة، فستكون الخطورة كبيرة على فريق جوارديولا.

بعد مستوياته المميزة أمام أستون فيلا يمكن ملاحظة أن أفضل ما لدى ندومبيلي أنه سمح لزميله في خط الوسط موسى سيسوكو بالظهور بشكل جيد، حيث بدا أكثر ثقة.