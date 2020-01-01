ليس نيمار فقط .. نجم باريسي آخر يدعو ميسي للانضمام إلى سان جيرمان

كلنا نريد أن يأتي ميسي إلى باريس سان جيرمان!

يبدو أنه ليس نيمار فقط من يتمنى اللعب مع ميسي من جديد وانضمام النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث كشف متوسط ميدان نادي العاصمة الفرنسية باريديس إن الجميع في باريس سان جيرمان يتمنى انضمام ميسي إلى الفريق خلال الصيف المقب.

وأعلن النجم نيمار عن رغبته باللعب مجدداً مع قائد برشلونة ليونيل ميسي الموسم المقبل، وذلك في تصريحاته عقب التألق في قمة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال.

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وسجل نيمار هدفين في الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على يونايتد بملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الخامسة، ليعزز موقفه في العبور للدور المقبل.

من المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف عام 2021 ، وبدون الاتفاق على تمديد سيكون له الحرية في التحدث مع الأطراف المعنية اعتبارًا من يناير.

قلة من الأطراف في كرة القدم العالمية يمكنها تمويل انتقال ميسي والتكفل براتبه أو مطابقة طموحه، لكن باريس سان جيرمان يشكل جزءًا من هذه الجهات التي تستطيع ذلك.

يندرج مانشستر سيتي ذو الوزن الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا ضمن هذه الفئة، وقد شهد تحركًا لأيقونة العصر الحديث لمدة 10 سنوات، لكن باريديس يأمل أن يتم إغراء مواطنه بالعاصمة الفرنسية.

قال لشبكة ESPN: "ميسي في باريس سان جيرمان؟ أتمنى ذلك، ليس أنا فقط بل جميعنا يتمنى أن ينضم إلينا في أقرب وقت، كلنا نريده أن يأتي ولكن سيكون قراره.

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يذكر أن ليونيل ميسي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي ولكنه قرر إكمال عقده حتى لا يدخل في نزاعات قضائية مع نادي حياته.