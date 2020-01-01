ليس ميلان ولا برشلونة - فريق مفاجأة يحسم صفقة أولمو

لايبزيج يخطف صفقة ميلان

يستعد موهبة فريق دينامو زغرب الكرواتي داني أولمو للانضمام إلى فريق ريد بول لايبزيج الألماني خلال الساعات المقبلة.

وكان ناديي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي قد دخلا في مفاوضات مع دينامو زغرب على مدى الأسابيع الماضية أملاً في الحصول على الجناح الموهوب هذا الشهر، لكن المحادثات توقفت تماماً بسبب قيمة الصفقة.

وحسب تصريحات نيناد بيليكا مدرب الفريق الكرواتي لموقع دينامو زغرب، فأن اللاعب سيلعب في الدوري الألماني وليس ضمن صفوف الروسونيري.

وقال بيليكا: "كان لديه عروض جيدة حقاً، لكنه اختار لايبزيج، نعتقد أنه سيبذل قصارى جهده كما فعل هنا في دينامو".

وأضاف: "لقد ودعنا بعاطفة كبيرة للغاية، لكن هذه هي الحياة، أنت تمضي قدماً ونحن رأينا أن مستقبله في الاستغناء عنه لصالح لايبزيج".

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اللاعب عقده كان سينتهي في نهاية الموسم الجاري لذلك قرر النادي الكرواتي بيعه للاستفادة المالية منه، وسيوقع عقداً تبلغ مدته 5 سنوات ونصف وسيحصل فريق دينامو على 30 مليون يورو مقابل انتقاله إلى لايبزيج.

اللاعب يعتبر واحد من أهم مواهب أوروبا في الوقت الحالي، ومتوقع له بمستقبل كبير ويلعب فرقة منتخب إسبانيا للشباب.

يذكر أن لايبزيج يستعد لمواجهة توتنهام الإنجليزي في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.