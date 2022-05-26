ليس ميسي.. كومان يختار نجم برشلونة الذي أبهره من أول تدريب!

كومان كان يعلم جودة بيدري منذ البداية

كشف مدرب نادي برشلونة السابق، رونالد كومان، عن شعوره الحالي تجاه نادي برشلونة، ورؤيته الخاصة لرحيله من مهمة تدريب الفريق الموسم الماضي.

وكان كومان هو أحد أبرز أساطير نادي البلوجرانا عندما كان لاعبًا، واستدعاه النادي في الموسم قبل الماضي لتولي مسؤولية الفريق، قبل أن يقيله لابورتا ويجلب تشافي للمهمة.

فيما تحدث الهولندي أيضًا عن تقييمه الخاص لجوهرة متوسط ميدان برشلونة اللاعب بيدري، وحول زلاتان إبراهيموفيتش وتحقيقه للدوري الإيطالي مع ميلان في سن الـ 40 عامًا.

ماذا قال كومان عن فترته مع برشلونة؟

قال الهولندي: "إنه أمر مؤلم دائمًا عندما لا تتمكن من إنهاء ما كنت تريد عمله مع الفريق الذي تدربه".

وواصل: "أعتقد أن الأشخاص الذين يعرفون كرة القدم والوضع الاقتصادي لبرشلونة، يعتقدون أنني قمت بعمل جيد لهم، لا أريد أن أقول عملاً رائعًا، لكن أعتقد أنه كان مميزًا".

وتابع: "آمل أن يعود برشلونة كما كان من قبل، لكن موقف النادي معقد للغاية، كمدرب، قمت بعمل أشياء كثيرة لتحسين وضعه الاقتصادي، وترك الاستقرار، مثل السماح للفرنسي أنطوان جريزمان بالذهاب إلى أتلتيكو مدريد".

وأوضح: "لم أفكر في نفسي قط، كنت أفعل أشياء من أجل برشلونة، وفي النهاية، هناك أناس يؤيدون ويعارضون".

ماذا عن بيدري وزلاتان؟

في إشارة إلى لاعب برشلونة بيدري، قال كومان: "في حالة بيدري، كان الأمر مثيرًا للإعجاب لأنني أتذكر عندما وقعت العقد مع برشلونة وأخبروني عنه، لم أكن أعرفه، لكن عندما رأيته في التدريبات علمت أنه سيكون لاعباً عظيماً".

وحول أهمية الأعمار السنية الصغيرة، اختتم الهولندي: "انظروا إلى زلاتان الذي بلغ 40 عامًا ولعب معي في أياكس، العمر لا يساوي شيئًا، جودة اللاعب هي أهم شيء".