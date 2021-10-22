ليس ميسي فقط .. باريس حاول حرمان برشلونة من فاتي !

بديل محتمل لكيليان مبابي

نجح نادي برشلونة مؤخرًا في الحفاظ على خدمات لاعبه أنسو فاتي حتى عام 2026، ولكن كانت هناك محاولة لخطف المهاجم الشاب قبل تجديد عقده.

المحاولة كانت من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، الذي تعاقد مع نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث كان يخطط لحرمان النادي الكتالوني من نجم آخر.

وجاء ذلك من أجل تعويض الرحيل المحتمل لكيليان مبابي مهاجم الفريق الحالي، الذي كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف.

كيف كانت محاولة باريس لضم فاتي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن النادي الفرنسي يعتبر من أشد المعجبين بفاتي، ونفس الشيء بالنسبة للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وأوضحت أن باريس كان يخطط لضم اللاعب بالمجان بعد نهاية عقده، مع منحه مكافأة توقيع تصل إلى 30 مليون يورو.

وجاء ذلك بسبب غموض الموقف حول خيار تجديد برشلونة عقد اللاعب لمدة عامين بعد نهاية عقده السابق، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يصل إلى المحاكم وقتها قبل تجديد فاتي بكامل رغبته.

وأما بالنسبة للراتب السنوي فكان من المقرر أن يحصل فاتي على 15 مليون يورو سنويًا، ولكن اللاعب قرر في النهاية البقاء في برشلونة.

ماذا عن أندية الدوري الإنجليزي؟

أوضحت الصحيفة كذلك أنه عندما كان يتعافى فاتي في مدريد من آخر عملية جراحية في الركبة، ظهر بعد الاهتمام من أندية إنجلترا.

ليفربول أصبح مهتمًا بضم صاحب الـ18 سنة، وقام بالاستفسار عن طبيعة إصابته والفترة التي يحتاجها للعودة بعد الجراحة التي أجراها.

النادي الإنجليزي لم يكن مهتمًا بالانتظار لمدة عامين لو انحازت اللوائح لبرشلونة وبقى اللاعب معه لمدة عامين.

وكان يطمح ليفربول في ضم المهاجم الأسباني كقطعة أساسية من مشروعه المستقبلي، وتقدم بعرض إلى وكيله جورج مينديش براتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو.

مانشستر يونايتد تقدم أيضًا بنفس الراتب مع مكافأة انتقال، وكان على استعداد للدخول بكامل قوته المالية لإتمام الصفقة.

ولكن مينديش رفض كل هذه المحاولات، وكان يعتقد دائمًا أنه لا يوجد فريق أفضل لفاتي من برشلونة، ونفس الأمر بالنسبة للاعب وعائلته، حيث يريد أن يصبح الرقم 10 للنادي الكتالوني على مدى العقد المقبل.

اقرأ أيضًا..