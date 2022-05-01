ليس من ضمنهم برشلونة .. أربعة فرق تمتنع عن تهنئة ريال مدريد بلقب الليجا

تُوجت كتيبة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الـ 35 في تاريخ الملكي عقب الفوز برباعية نظيفة أمام إسبانيول.

وحسم الميرينجي لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من نهاية الموسم، ليؤكد تفوقه على كافة لقب البطولة منذ بداية الموسم الجاري.

أربعة فرق تمتنع عن تهنئة ريال مدريد بلقب الليجا

حصل ريال مدريد على الكثير من التهنئة عقب التتويج رسمياً بطلاً للدوري الإسباني، حيث احتفل اللاعبون رفقة الجماهير في السانتياجو بيرنابيو، معقل النادي الملكي.

كان هناك الكثير ممن أظهروا فرحتهم وتقديرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، من بينهم الغريم التقليدي، برشلونة حيث نشر عبر "تويتر": "نادي برشلونة يُهنئ ريال مدريد بفوز بلقب الدوري الإسباني رقم 35".

FC Barcelona congratulates Real Madrid on achieving their 35th La Liga title. — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2022

من بين جميع فرق الدرجة الأولى، هناك أربعة فرق فقط، حتى الآن، لم تُهنئ ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، أحدهم هو أتلتيكو مدريد، والذي لم يفعل نفس الشئ عندما تُوج ريال بيتيس بطلاً لكأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي.

كما أن إشبيلية، إسبانيول وأوساسونا امتنعوا أيضاً عن تهنئة ريال مدريد باللقب الـ 35 من الليجا لموسم 2021/2022.

وشهد فوز ريال مدريد يالليجا، دخول الإيطالي كارلو أنشيلوتي التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح المدرب الوحيد في تاريخ اللعبة المُتوج بخمس دوريات كبرى مختلفة وهم: (الدوري الإيطالي، الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي وأخيراً الدري الإسباني).

أسباب رفض لاعبي أتلتيكو مشاركة ريال مدريد الاحتفال بلقب الليجا

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لاعبي أتلتيكو مدريد يرفضون مشاركة الاحتفال مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.

المباراة المُقبلة لكتيبة دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد ستكون أمام ريال مدريد حامل لقب الليجا، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أكدت أن لاعبي أتلتيكو مدريد يرفضون عمل ممر شرفي لريال مدريد خلال الديربي المُرتقب بين الفريقين.

وكان خوسيه ماريا خيمينيز، لاعب أتلتيك مدريد، في وقت سابق بعد لقاء أتليتك بلباو: "نهنئ ريال مدريد على التتويج باللقب لكننا نحترم جماهيرنا".

وأشارت الصحيفة أيضاً، أن رفض الروخيبلانكوس الوقوف في ممر شرفي لريال مدريد يأتي بعد رفض الملكي القيام بالأمر نفسه بعد تتويج غريمهم بلقب الدوري في عام 2014.

ونوهت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان قد برر موقفه وقتها بأن المباراة التي جمعت بين الفريقين بعد التتويج بلقب الدوري كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا وليس ضمن المنافسات المحلية.

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