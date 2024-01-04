ليس مبابي ولا ميسي.. أسطورة ليفربول: نونيز سيكون الأفضل بالعالم في حالة واحدة!

في هذه الحالة فقط سيتخطى الأوروجوياني كل الحدود..

يرى الألماني ديتمار هامان أسطورة ليفربول أن لاعب الريدز الحالي، الأوروجوياني داروين نونيز يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم متفوقًا على كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي وآخرين!.

وقال هامان في تصريحات لموقع "كينج كاسينو بونس" البريطاني: "جمهور ليفربول يفقد صبره على نونيز، لكن أرى أن عليهم الصبر وإعطاءه الفرصة لأسابيع أو حتى أشهر إضافية".

وأضاف: "الحقيقة أنه حينما يلعب، يخلق ليفربول فرصًا أكثر، ولكن إذا لم يحول كل هذه الفرص لأهداف، يذهب كل مجهوده سدى".

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وأردف: "هدفه في نيوكاسل كان بعد نحو 12-14 مباراة دون تسجيل، عليه أن يحسن ذلك المعدل".

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وفجر هامان تصريحًا مفاجئًا فقال: "داروين نونيز يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم، بدنيًا هو قوي، ويملك كل شيء بخلاف الإنهاء، إذا لم تسجل ستحدث لك مشاكل، ولكن عليك أن تتعلم ذلك، أعتقد أنه يحتاج الوقت في الوقت الراهن، لأنه يسجل الكرات الصعبة ويضيع السهلة".