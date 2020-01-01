ميسي يرفض مصافحة حكم برشلونة ونابولي .. لماذا؟

ليونيل ميسي يرفض مصافحة كونيت شاكير حكم مباراة فريقه برشلونة أمام نابولي، ما الذي دفع قائد الفريق الكتالوني لذلك؟

كشفت لقطات من مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن رفض ليونيل ميسي قائد برشلونة لمصافحة الحكم التركي كونيت شاكير الذي أدار المواجهة.

جاء هذا عقب انتهاء اللقاء، حيث اتجه الحكم لمصافحة النجم الأرجنتيني الذي أشار له بالرفض في واحدة من أغرب لقطات المباراة.

وكانت المواجهة قد شهدت فوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وصعود الفريق الكتالوني لدور الـ 8 من البطولة.

المزيد من الفرق

حتى بعد إقصاء نابولي .. ميسي لا ينسى فضيحة مانولاس

ويقام دور الـ 8 ومواجهتي نصف النهائي بالإضافة للمباراة النهائية في دورة مجمعة بالبرتغال، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وكان شاكير قد ألغى هدفًا لليونيل ميسي في الشوط الأول، كان ليحسم المواجهة مبكرًا لكنه عاد واحتسب ركلة جزاء لليونيل ميسي في نهاية الشوط نفسه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يدير فيها شاكير مباراة لبرشلونة، فسبق له أن أدار لقاء العودة التاريخية لليفربول في نصف النهائي الموسم الماضي، كما أدار مواجهة نهائي دوري الأبطال في 2015 أمام يوفنتوس عندما حقق النادي الكتالوني اللقب لآخر مرة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أخرى كانت قد أكدت أن ليونيل ميسي قد رفض مصافحة النجم اليوناني كوستاس مانولاس أيضًا.