ليس مانشستر أو باريس .. زيدان يستقر على خطوته القادمة

كشفت تقارير صحفية عن خطة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان بشأن مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة.

زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد في الصيف الماضي، وقد اقترن اسمه بتدريب مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ما هي خطة زيدان؟

حسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الحلم الأكبر لدى زيدان هو قيادة المنتخب الفرنسي، حيث ينتظر انتهاء عقد ديدييه ديشان، المدير الفني الحالي لمنتخب الديوك، عقب مونديال قطر، من أجل خلافته.

كما أشارت أن زيدان لا يفكر في مغادرة مدريد حاليًا، حيث يحتفظ بمقر إقامته منذ توقيعه كلاعب للميرنجي عام 2001، ويرفض أي اقتراح بالانتقال للعمل خارج العاصمة الإسبانية.





هل هناك أسباب أخرى لرفضه يونايتد وباريس؟





الصحيفة بروزت في تقريرها، أن عدم وجود رغبة لدى زيدان في الانتقال للعمل في الدوري الإنجليزي أو الفرنسي، أمر لا يرتبط بالمال، وإنما بأسلوب الحياة، حيث يشعر بالسعادة في إسبانيا، وهذا هو السبب في رفضه للعروض التي ستجبره على مغادرة مدريد والاضطرار إلى العيش في مدينة جديدة.



وأضافت الصحيفة، أن زيدان يرى أن بتوليه قيادة منتخب فرنسا، ستتحقق رغباته، حيث سيسمح له باستمرار العيش في مدريد، والسفر فقط في مواعيد التجمعات الدولية، كما سيتحقق حلمه الأكبر وهو تدريب المنتخب.

الجدير بالذكر أنّ

زيدان لا يتولى قيادة أي نادٍ مُنذ نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد تقديم استقالته من تدريب ريال مدريد.





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