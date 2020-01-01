ليس ليفربول - تيمو فيرنر على أعتاب عملاق إنجليزي

هل تحدث الصفقة؟

زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج، بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم فيرنر دائمًا بالانضمام إلى ليفربول بناء على رغبة يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وأغلب التقارير كانت ترجح أن اللاعب نفسه يود الذهاب إلى أنفيلد.

لكن آخر تقارير بيلد والتي أكدتها مصادر جول تشير إلى أن ثمة اتفاقًا قريبًا بين فيرنر وتشيلسي لانضمام الأخير إلى البلوز نظير دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع لايبزيج والبالغ 60 مليون يورو.

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وربما أن الجانب المادي كان مؤثرًا بشدة في تحديد وجهة الدولي الألماني، حيث قالت الصحيفة أن فيرنر سيتقاضى في تشيلسي ما سيزيد عن 10 ملايين يورو سنويًا، مع عقد سيمتد حتى 2025.

كتيبة فرانك لامبارد تُعاني في مركز المهاجم الصريح في ظل تواضع مستويات تامي أبراهام وبديليه ميتشي باتشواي وأوليفيه جيرو، ما يجعل التعاقد مع مهاجم كفيرنر أولوية ملحة في الصيف المقبل.

فيرنر كان على رأس المطلوبين في يناير بستامفورد بريدج بعد رفع الحظر عن إجراء الصفقات للنادي اللندني، لكن في نهاية المطاف آثرت إدارة تشيلسي الانتظار حتى الصيف لإبرام التعاقدات.

وسجل فيرنر البالغ من العمر 24 عامًا 25 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، ليأتي في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين خلف الهداف الكبير روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، الذي أحرز 29 هدفًا حتى الآن.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، في وقتٍ يتوقع فيه عودة الحياة للساحرة المستديرة في بريطانيا بدءًا من 17 يونيو المقبل.