ليس لوكاكو أو رونالدو .. هداف صادم لليورو حتى الآن

كارثة من هوملس مع ألمانيا

ظاهرة واضحة في بطولة يورو 2020 خلال دور المجموعات من المسابقة، بعد الهدف الذي أحرزه ماتس هوملس مدافع ألمانيا في مرماه.

هوملس سجل الهدف الأول لفرنسا بعد مرور 20 دقيقة، بعدما سدد الكرة بالخطأ في شباك حارسه مانويل نوير، في الظهور الأول للمانشافت في دور المجموعات.

الهدف يعتبر هو الأول من نوعه في تاريخ ألمانيا باليورو، حيث لم يسبق أن يسجل أي لاعب أي أهداف ذاتية من صفوف الفريق.

وتتربع الأهداف الذاتية كذلك على صدارة قائمة هدافي اليورو الحالي، برصيد 3 أهداف تم تسجيلهما بالمرحلة الأولى حتى الآن.

الهدف الأول كان عن طريق ميريح ديميرال مدافع المنتخب التركي، في المواجهة التي انتهت بفوز إيطاليا بثلاثية نظيفة.

وأما الهدف الثاني فقد جاء من خلال فويتشيك شتشيسني حارس بولندا في مرمى فريقه، خلال الخسارة من سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف.

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وتتخطى بذلك الأهداف الذاتية النجوم الهدافين للبطولة حتى الآن، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو، حيث سجل كل منهما هدفين حتى الآن.