ليس لإصابة مبابي .. بوجبا يعترف بالاستعانة بمشعوذ

خلال إفادته أمام المحكمة، اعترف بول بوجبا بالاستعانة بمشعوذ، لكن ليس لإلقاء لعنة على كيليان مبابي وإصابته.

أدلى الفرنسي بول بوجبا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بإفادته في القضية التي شغلت الرأي العام ليس فقط في فرنسا، بل حول العالم في الأيام الأخيرة الماضية.

بوجبا، وبعد أن أفاد بأنه يتعرض لابتزاز من بعض الأقارب وأصدقاء الطفولة والمجرمين، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا قضائيًا لمحاولة الوصول إلى ملابسات القضية.

لكن المثير أن ماتياس بوجبا شقيق نجم يوفنتوس، خرج في فيديو صادم أكد خلاله أن بول يستخدم مشعوذين لإلحاق الأذى بالآخرين، وعلى رأسهم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورود اسم مبابي في القضية جعلها أكثر سخونة، حيث خرجت تقارير تفيد بأن نجم باريس سان جيرمان سيخير ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بينه وبين بوجبا قبل كأس العالم إذا ما ثبتت صحة تلك الادعاءات.

ما هي إفادة بوجبا؟

حسب محطة "France info" الإذاعية، فإن بوجبا، وخلال جلسة الاستماع الثانية في المحكمة، نفى الاستعانة بمشعوذ من أجل إلقاء تعويذة على كيليان مبابي حتى يتعرض للأذى.

بوجبا أكد أنه استعان بالفعل بمشعوذ كما ادعى شقيقه، لكنه فعل ذلك للتعاون مع جمعية إنسانية، وليس لإلقاء السحر على مبابي.

ويعتقد بول بوجبا أن شقيقه يتصرف تحت ضغط من بعض رجال العصابات لابتزازه وإلحاق الأذى به.

المصدر نفسه أكد أن بوجبا قام في الآونة الأخيرة بتغيير رقم هاتفه مرتين هربًا من المضايقات، لكن دون جدوى.

ما هي تفاصيل القصة؟

وسائل الإعلام الفرنسية أكدت أن بوجبا تعرض لمحاولة ابتزاز من عصابة طالبته بدفع 13 مليون يورو نظير حمايته سرًا طوال السنوات الماضية، على أن يدفع ثلاثة ملايين يورو على الفور.

ومع عدم قدرة بوجبا على سحب المبلغ دفعة واحدة من البنك، انتهى به الأمر بدفع 98915 يورو.

وتعرف بول بوجبا على شقيقه ماتياس وبعد أصدقاء طفولته من بين عصابة المبتزين، وأكد للشرطة أن شقيقه كان حاضرًا بين المتآمرين عليه.

بوجبا أكد أن الأمور ساءت بعد أن اضطر لطرد أحد هؤلاء الأصدقاء من منزله في مدينة مانشستر، بعد أن اكتشف سرقة 200 ألف يورو من إحدى بطاقات الائتمان الخاصة به.