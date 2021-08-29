ليس كوتينيو .. نجم برشلونة الشاب يقترب من الرقم 10

برشلونة يعلنها .. كوتينيو لن يصبح ميسي

أبرز نادي برشلونة أرقام قمصان اللاعبين في قائمة الفريق لمواجهة خيتافي، غدًا الاحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة المستدعاة لمباراة خيتافي، ظهور اسم البرازيلي فيليبي كوتينيو لأول مرة هذا الموسم، بالإضافة للثنائي مارك أندريه تير شتيجن وأوسكار مينجويزا.

وأعلن النادي الكتالوني عن قائمة الأرقام التي ستلعب اليوم وتم الكشف أن البرازيلي، كوتينيو سيحتفظ بالرقم "14" الذي كان لديه بالفعل الموسم الماضي.

وقد سبق وأن ظهر الألباني، راي ماناج في أول مباراتين بالليجا ضد ريال سوسيداد ثم أتلتيك بيلباو بالرقم "14" لكن الآن سيحصل المهاجم على الرقم "17".

وبالتالي، فإن الرقم '10' الذي ظل شاغرًا بعد رحيل ليو ميسي يمكن أن يحمله أنسو فاتي هذا الموسم، وهو أمر لم يتم تأكيده بعد في انتظار عودة اللاعب الشاب.

بينما حصل أوسكار مينجويزا على الرقم "29" لكن المدافع قد يحصل على رقم آخر في الفريق الاول في الأيام المقبلة إذا حدث أي خروج في الفريق.

مينجويزا كان يرتدي رقم "28" في العام الماضي، لكن الشاب نيكو جونزاليس لعب بالفعل بهذا الرقم هذا الموسم.

ويتطلع نادي برشلونة في ثالث مباريات "لا ليجا" لإقناع محبيه بأنه قادر على المواصلة دون نجمه وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، بعد التعادل المحبط أمام أتليتك بلباو، بهدف لكل فريق.

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