ليس كهربا .. الخلود يُقدم عرضًا رسميًا لنجم وسط الأهلي

النادي السعودي ارتبط بالنجم المصري ولكنه يستهدف لاعبًا آخر

ينشط نادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي جيدًا في سوق الانتقالات هذا الصيف، حيث أتم تعاقده مع مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد والمدرب باولو دوراتي ويستهدف عددًا من النجوم المحليين والأجانب.

المصادر الصحفية تحدثت مؤخرًا عن عرض رسمي من الخلود، الذي يُشرف عليه رياضيًا حامد البلوي، للمصري محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي، لكن الإعلامي أحمد شوبير أكد خلال تصريحات إذاعية أن العرض لم يصل للمستوى الرسمي بعد.

وأضاف "الخلود تحدث مع كهربا وقدم له عرضًا شفويًا لضمه على سبيل الإعارة لموسم واحد، وقد قدم له العرض المالي ولكنه طالبه بإنهاء الأمور مع الأهلي بنفسه. الحديث مازال جاريًا بين الأطراف لكن العرض لم يرتق للصورة الرسمية بعد".

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الإعلامي المصري المخضرم كشف النقاب عن عرض رسمي وصل من الخلود لنجم آخر من نجوم الأهلي المصري وهو المالي أليو ديانج الذي ارتبط طوال الموسمين السابقين باللعب في السعودية.

شوبير أوضح أن الخلود تقدم بعرض رسمي بالفعل للتعاقد مع ديانج، مشيرًا إلى أن الأهلي مرحب بالأمر ويتفاوض حاليًا على الجوانب المالية وأن الصفقة مرشحة بقوة للنجاح.