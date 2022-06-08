ليس كما أعلنت الكفاءة المالية .. النصر يفجر مفاجأة بشأن ديونه!

ما هي قيمة التزامات النصر الحقيقية؟

كشف الوليد المهيدب، مدير الإعلام والاتصال بنادي النصر، عن مفاجأة بشأن الديون المستحقة على العالمي، بعد إعلان لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة عن المبلغ المستحق على النادي الأصفر.

كم بلغت قيمة الديون على نادي النصر؟

أعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، عن قائمة أندية الدوري السعودي للمحترفين، والديون المستحقة عليها.

وكشفت وزارة الرياضة عن أن التزامات نادي النصر المالية حتى 31 مارس 2022 وصلت إلى 36.129.527 ريالًا، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ديون النصر ما بين ذمم دائنة للاعبين، وذمم دائنة لأندية رياضية ورواتب لاعبين وراوتب موظفين ومدربين، ووكلاء لاعبين ومدربين مرخصين، وقضايا صدر بها حكم والتزامات واجبة السداد للحصول على الشهادة المالية.

ما هي المفاجأة التي كشف عنها المهيدب؟

ونشر المهيدب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توضيحًا بشأن الديون المسحقة على نادي النصر.

وأكد الوليد المهيدب على أن الديون التي تم إعلانها من جانب وزارة الرياضة ليست الرقم الصحيح، مؤكدًا على أنه سيتم التواصل مع لجنة الكفاءة المالية من أجل الحصول على الشهادة.

وجاء نص تغريدة المهيدب كالآتي: "من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح التالي: المبلغ الفعلي لمتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27.104.000 ريالًا، وذلك بعد خصم التالي: 3.400.000 سددت في 1 يونيو 2022، و5.625.000 ريالًا قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي، وسيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك".

من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح التالي:

المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال، وذلك بعد خصم التالي:

3,400,000 سددت في 1 يونيو 2022

5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي

وسيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك — الوليـد المهيـدب (@alwaleed6) June 8, 2022

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