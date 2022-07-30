ليس قطر .. السومة يقترب من الانتقال لأحد الأندية السعودية

السومة لن يرحل عن المملكة

يبدو أن السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، لن يرحل عن المملكة العربية السعودية، بل سينتقل إلى أحد أندية دوري المحترفين، وليس إلى أحد الأندية القطرية.

ما هي قصة العرض القطري لضم عمر السومة؟

أكدت صحيفة استاد الدوحة القطرية، على أن عمر السومة أصبح في طريقه للانتقال إلى نادي العربي القطري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن السومة سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام قليلة، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإنهاء كافة التفاصيلة الخاصة بانتقاله إلى العربي.

السومة ارتبط بعدد من الأندية منذ هبوط الأهلي وأبرزها القادسية الكويتي والجزيرة الإماراتي، لكن سفره إلى تركيا لخوض المعسكر الخارجي الإعدادي للفريق قلل من وتيرة الحديث عن رحيله وفتح الباب لبقائه في جدة الموسم القادم ليُقاتل مع الراقي في دوري يلو بهدف العودة سريعًا للمحترفين.

من هو الفريق السعودي الذي اقترب من ضم السومة؟

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن نادي الوحدة اقترب كثيرًا من ضم عمر السومة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط، بداية من الموسم القادم.

ولعبت رغبة السومة في اللعب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دورًا كبيرًا في اقتراب انتقاله إلى الوحدة، رغم كثرة العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب مؤخرًا.

يُشار إلى أن الأهلي تعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي وجدد عقد مهاجمه السعودي هيثم عسيري هذا الصيف، وقد ارتبط كذلك بالتوقيع مع المصري أحمد حسن كوكا خاصة حال رحيل السومة.