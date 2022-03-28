ليس قطة هذه المرة ولكن نمر! نجم تشيلسي متهم بسوء معاملة الحيوان

هاجمت جمعيات حقوق الحيوان بن تشيلويل، ظهير تشيلسي، بسبب فيديو يظهر فيه رفقة نمر أثناء عطلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتعافى تشيلويل حالياً من الإصابة في أربطة الركبة، والتي أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

ماذا حدث وتسبب في ثورة الغضب بحق الظهير الأيسر الإنجليزي؟

انتشر فيديو لتشيلويل وهو يشارك في لعبة مع نمر أبيض أثناء تواجده بحديقة حيوان فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته "صن" اللاعب وهو يمسك حبلاً من جهة مع مجموعة من الأشخاص، وعلى الطرف الآخر يوجد قطعة لحم يمسك بها النمر.

ويقوم الأفراد بقياس قوتهم أمام قوة النمر بمحاولة جذب الحبل أثناء التهامه لقطعة اللحم، وهي اللعبة الشهيرة في حديقة حيوان تامبا فلوريدا منذ سنوات.

كيف تفاعلت جمعيات رعاية الحيوان مع الفيديو؟

الجمعية الملكية لمنع الأذى بحق الحيوانات أصدرت بياناً رسمياً انتقدت فيه تصرف اللاعب، وقالت إنه يدل على عدم احترام للحياة البرية والحيوانات التي ليست من أجل الترفيه العام، واتجاه الحديقة نفسه لتطبيق تلك اللعبة بين الحيوانات والزوار.

وأضاف البيان أن الحديقة يجب أن يكون دورها تثقيف الأشخاص والتأثير الإيجابي فيما يخص التصرفات مع الحيوانات.

ما هي الواقعة السابقة التي أثارت جدلاً بين لاعباً وحيوان؟

وكان مدافع وست هام كورت زوما محط مشكلة كبرى في الأسابيع الماضية بعد انتشار فيديو وهو يركل قطته.

وهاجمت جمعيات حقوق الحيوان اللاعب الفرنسي، كما تعرض لصافرات استهجان من قبل جماهير الفرق المنافسة.

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