ليس فقط دي ماريا .. ماركينيوس ضحية سرقة واختطاف أيضاً في باريس

تكررت عمليات السطو في العاصمة الفرنسية

أفادت الأنباء القادمة من فرنسا بتعرض الثنائي أنخيل دي ماريا وماركينيوس، لاعبا، باريس سان جيرمان للسطو المسلح أثناء لقاء الفريق مع نانت، وتعرض منزل وعائلة اللاعبين للتهديد.

وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الأحد أن خروج دي ماريا أثناء لقاء بي إس جي كان بسبب إبلاغه بحالة السطو على منزله. المزيد هنا.

شبكة "RMC" أوضحت أن ليس فقط الأرجنتيني من تعرض للسطو، ولكن قائد بي إس جي ماركينيوس الذي تعرض منزل والديه للسرقة كذلك بنفس التوقيت.

وأضاف التقرير أن هناك تقارير عن حالة اختطاف كذلك من عائلة اللاعب البرازيلي، ولكن لم يصدر ما يؤكد أو ينفي الأنباء من قبل الشرطة أو النادي الباريسي.

وقالت الشبكة في تقريرها أن منزل دي ماريا وذلك الخاص بماركينيوس تعرضا للسطو أثناء وجود أفراد من عائلة اللاعبين بالمنزل.

وواصلت الشبكة سرد التفاصيل عما حدث ليلة الأحد وأفادت بأن زوجة دي ماريا وأطفاله كانوا بالأسفل بينما قام اللصوص بسرقة خزنة بالدور العلوي، مما أصابها بصدمة عصبية.

اللاعب نشر بياناً أكد فيه أن الجميع بأسرته في حالة طيبة رغم التقارير التي قالت إن الشرطة الفرنسية تحقق في حالة اختطاف بمنزل البرازيلي.

وخسر بي إس جي المباراة بنتيجة هدفين مقابل واحد أمام نانت، ليفرط في فرصة اللحاق بالمتصدر ليل المتعادل مع موناكو سلباً.