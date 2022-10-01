ليس فقط برشلونة .. رافعة ريال مدريد أنقذته من خسارة فادحة

الرافعات الاقتصادية أنقذت برشلونة من أزمته المالية الطاحنة

نجح برشلونة في الخروج من أزمته المالية الطاحنة بفضل تفعيل إدارته برئاسة جوان لابورتا 4 رافعات اقتصادية على مدار الصيف الماضي، مما ساعد الفريق على إبرام عدد من الصفقات الممتازة في سوق الانتقالات.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ونقلًا عن "2Playbook" أوضحت أن برشلونة ليس الوحيد الذي استفاد من الرافعات الاقتصادية، بل كذلك القطب الثاني في الرياضة الإسبانية، ريال مدريد، والذي فعل رافعة واحدة خلال الصيف كانت كافية لجعله يتفادى خسارة مالية فادحة.

النادي العاصمي كان سيُعلن عن خسارة قدرها 170 مليون يورو عن الموسم الماضي لكن ما أنقذه من ذلك بيعه 30% من موارد ملعب سانتياجو بيرنابيو الجديد لشركتي Sixth Street وLegends الاستثماريتين ضمن اتفاقية تستمر لـ20 عامًا.

النادي وحسب 2Playbook سجل مكاسب رأسمالية قدرها 316 مليون يورو من صفقة البيع تلك، وقد استفاد من هذه الأموال في تغطية الزيادة في فاتورة الرواتب والنفقات الأخرى بقدر 133.26 مليون يورو.

وحسب التقرير، فقد زادت مصاريف الفريق الأول لكرة القدم في ريال مدريد الموسم الماضي بمقدار 98 مليون يورو، منها 35 مكافآت الفوز بالدوري الإسباني ودوري الأبطال، ومنها جزء يتعلق بالدفعة الإضافية المتفق على تسديدها ضمن اتفاقية تخفيض الرواتب التي تم التوصل لها في السنوات السابقة، وقد بلغت تلك الفاتورة 519 مليون يورو.

خسائر ريال مدريد المالية لم تكن فقط من فريق كرة القدم للرجال بل نظيره للسيدات، حيث تكبد النادي خسارة قدرها 8.4 مليون يورو بين عامي 2021-2023، بجانب خسارة قدرها 32 مليون يورو سجلها فريق كرة السلة للسيدات.