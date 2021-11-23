ليس فقط آسيا .. الدوسري يُسجل أسرع هدف في تاريخ نهائيات "دوري الأبطال"

أحرز ناصر الدوسري هدف الهلال الأول أمام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 المقام حاليًا على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل صاحب الـ22 عامًا هدفه من تسديدة صاروخية بعد مرور 16 ثانية فقط من انطلاق صافرة الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن محمد.

اقرأ أيضًا | ما هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا؟



الدوسري الذي لعب في خانة الظهير الأيسر تعويضًا للمخضرم ياسر الشهراني الذي تواجد على دكة البدلاء نظرًا لتعافيه للتو من الإصابة وعدم جاهزيته فنيًا وبدنيًا لخوض مباراة كاملة بهذا الحجم.

الدوسري سجل اسمه في تاريخ دوري أبطال آسيا بأن أصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية في البطولة، لكنه لم يكتف بذلك بل حجز لنفسه مكانًا في صفحات تاريخ بطولة "دوري الأبطال" للأندية في مختلف قارات العالم.

باولو مالديني أسطورة ميلان يحتفظ بلقب أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا وسجله عام 2005 في مرمى ليفربول بعد 51 ثانية فقط، فيما سجل مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أفريقيا، في القرن الحالي على الأقل، بعد 3 دقائق في مرمى الوداد المغربي عام 2017.

الدوسري سبق اللاعبين الإيطالي والمصري وسجل الهدف الأسرع في تاريخ نهائيات "دوري الأبطال" بعد 16 ثانية فقط من البداية، ويبدو أنه رقم سيصمد طويلًا.