"ليس عيبًا أن يقتبس النفيعي تجربة الحائلي مع الاتحاد"

يرى الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، أن ماجد النفيعي رئيس الأهلي، يستطيع انتشال النادي من المرحلة غير الجيدة التي يعيش فيها حاليًا، وذلك عن طريق اقتباس تجربة أنمار الحائلي مع الاتحاد.

لماذا يعاني الأهلي خلال الوقت الحالي؟

الأهلي يقدم موسمًا غير جيدًا بالمرة، حيث يعاني على صعيدي النتائج والأداء، وهو الأمر الذي دفع الجماهير الأهلاوية تطالب بإقالته خلال الفترة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز التاسع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك برصيد 25 نقطة، ليبتعد تمامًا عن المنافسة على صدارة الدوري.

وودع الأهلي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، بعد الخسارة على يد الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في ربع النهائي.

يجب على النفيعي اقتباس تجربة أنمار الحائلي مع الاتحاد

الحمد قال خلال تصريحات برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "وضع الأهلي على النواحي الإدارية والفنية، وحتى الجماهير غير راضيين على الوضع الأهلاوي".

وتابع: "لا أريد أن يزعل رئيس الأهلي مني، ولكني أقول له أنه ليس عيبًا أن تقتبس تجربة أنمار الحائلي بالاتحاد، لأنه استطاع شد الفريق من مواقع الهبوط إلى مواقع الصدارة والمنافسة، عبر عوامل كانت مهمة جدًا في مسيرة هذا الرئيس مع النادي".

عبد الكريم الحمد واصل: "الحائلي استقطب الأستاذ حامد البلوي والذي ساهم بشكل كبير في الاستقرار الإداري، وأيضًا تعاقد مع البرازيلي فابيو كاريلي الذي ساهم في الاستقرار الفني بالرغم من معاناته مع الفريق، ولكنه استمر واستقر".

واستطرد قائلًا: "رئيس الاتحاد قام بتطعيم الفريق بأسماء كانت مؤثرة جدًا، وليست العبرة في كثرة الأسماء، ولكن العبرة في الاسم الذي يستطيع أن يؤثر فنيًا بالفريق، مثل المصري أحمد حجازي الذي له دورًا فنيًا وقياديًا كبيرًا بالفريق".

عبدالكريم الحمد :

ليس عيب أن يقتبس "النفيعي" طريقة "الحائلي" بالاتحاد ..

الحصاد الرياضي ...@abdulkarimHD pic.twitter.com/05aIoF9EE6 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 24, 2022

وواصل: "لم يكن تركيز الحائلي على كثرة اللاعبين الداخلين والخارجين على تشكيل الفريق، وكان فيه استقرار على النجوم، خاصة العمود الفقري للفريق، من حراسة المرمى إلى الهجوم".

واختتم الحمد تصريحاته قائلًا: "أكررها مرة أخرى، ليس عيبًا يا ماجد النفيعي أن تقتبس تجربة أنمار الحائلي مع الاتحاد".

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