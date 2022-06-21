ليس طرابزون .. وكيل تريزيجيه يؤكد اقترابه من فريق "غامض"

شائعات طرابزون خاطئة

كشف كريستيان إميل وكيل أعمال الجناح المصري محمود تريزيجيه، عن حقيقة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول رحيله بشكل نهائي عن أستون فيلا إلى طرابزون.

وقضى تريزيجيه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فيلا إلى نادي باشاك شهير التركي، حيث كانت فترة ناجحة بشكل كبير.

وتعافى من خلالها اللاعب من إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريبًا.

وانتشرت العديد من التقارير التركية الأخيرة، حول توصل تريزيجيه لاتفاق مع نادي طرابزون سبور، من أجل الانتقال له مقابل 3.5 مليون يورو.

وهو ما جعل وكيله يخرج في تصريحات للصحفي "أكرم كونور" للكشف عن حقيقة هذه التكهنات، حيث قال:"هذه التقارير خاطئة بكل بساطة".

🚨 EXCL 🔹 Christian Emile Agent: The report that Trezeguet and Trabzonspor have reached an agreement is simply false! 🗣️ He has received several firm offers, which we are still reviewing and negotiating. " (2/1) #AVFC #TS https://t.co/Y6PNGnHEyd pic.twitter.com/JJ5SqkyNrl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 21, 2022

وأضاف:"تلقى العديد من العروض التي ندرسها، وفي الواقع نحن نقترب من اتفاق مع ناد لم يتم ذكره في وسائل الإعلام، وسيبقى الأمر على هذا النحو حتى يتم الانتهاء من كل شيء".

ويأتي حديث وكيل تريزيجيه مع الأنباء حول ارتفاع الطلب على الجناح المصري من الأندية التركية والأوروبية عمومًا بعد تألقه مع باشاك شهير.

يذكر أن صاحب الـ27 سنة سجل 6 أهداف وصنع 4 في 13 مباراة لعبها بالدوري التركي الموسم الماضي.

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