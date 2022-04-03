ليس طارق حامد .. الاتحاد السعودي يفاوض نجم الزمالك!

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد السعودي، دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية، مع أحد نجوم فريق نادي الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الاتحاد يبحث عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل المنافسة على كافة البطولات، خاصة وأنه من المتوقع أن يعود العميد للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

من هو اللاعب الذي يفاوضه الاتحاد؟

كشف موقع "الكابتن" المصري، عن دخول نادي الاتحاد في خط المفاوضات مع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم القادم.

وأشار الموقع إلى أن العرض وصل إلى 3 ملايين دولار لنادي الزمالك، بخلاف ما سيتقاضاه زيزو في العقد مع العميد.

يأتي ذلك بعد تألق أحمد سيد زيزو خلال الفترة الماضية مع فريق نادي الزمالك ومنتخب مصر، وتمكنه من تقديم مستويات مميزة للغاية.

ما هي قصة تفاوض الاتحاد مع طارق حامد؟

وانتشرت أخبارًا خلال الفترة الماضية، حول تفاوض نادي الاتحاد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الزمالك أعلن مؤخرًا عن قراره بعدم التجديد مع طارق حامد، بسبب تهربه في أكثر من مرة، من الجلوس مع مسؤولي القلعة البيضاء من أجل تمديد عقده.

وينتهي عقد طارق حامد بنهاية الموسم الحالي، حيث يمر حاليًا بالفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر والانتقال له مجانًا.

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