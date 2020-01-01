ليس صلاح.. فان دايك يحذر خصوم ليفربول من هذا اللاعب في الموسم المقبل

لاعب سينفجر في ليفربول الموسم المقبل

توقع نجم ليفربول فيرجيل فان دايك أن زميله نابي كيتا سينفجر في الموسم المقبل ويقدم أفضل مستوياته مع الريدز.

وكان كيتا قد انضم إلى ليفربول في صيف العام 2018 قادمًا من لايبزيج الألماني، في صفقة كان من المنتظر أن تمنح الريدز قوة كيبرة في وسط الملعب.

وشارك النجم رقم 8 في انتصار ليفربول على نيوكاسل مساء الأحد الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحول عودة كيتا إلى المشاركة من جديد مع ليفربول، عبر زميله فيرجيل فان دايك عن سعادته وأبرز توقعاته بخصوص النجم القادم من الدوري الألماني.

وقال فان دايك لموقع ليفربول الرسمي إنه سعيد بما يقدمه نابي كيتا من عمل في الحصص التدريبية، وبات أكثر سعادة بعودته للمشاركة من جديد.

وأضاف: "نابي رجل رائع وصديق مميز، هو يعمل بجد وهو لاعب كرة قدم متميز ويثبت ذلك في كل أسبوع، لسوء الحظ لازمته الإصابات وعطلت انطلاقته مع الفريق"

وتابع: "نأمل أن تنتهي موجة الإصابات التي عانى منها والتي أضرت كثيرًا به في موسميه الماضيين مع ليفربول، ونأمل أيضًا أن يتمكن من الحفاظ على لياقته البدنية في الموسم المقبل"

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يذكر أن ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لينجح أخيرًا في كسر عقدة الغياب عن منصة التتويج في البريميرليج والتي امتدت لـ 30 عامًا.