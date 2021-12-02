ليس صلاح أو رونالدو .. جوارديولا يختار أفضل لاعب في البريمرليج!

يعمل بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على منح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة، أمام وسائل الإعلام، ليشعرهم بأهميتهم ويمنحهم التقدير المطلوب.

وبعد فوز سيتي أمام أستون فيلا بالجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، انهال المدرب الإسباني على لاعبيه بالإشادة والمدح، ولكنه فاجئ الجميع بالإجابة على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، ونقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

من أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالنسبة لجوارديولا؟

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن أفضل لاعب بالنسبة له في الدوري الإنجليزي، والذي لم يكن محمد صلاح نجم ليفربول، أو كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر سيتي.

وعقب مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، أكد جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام، أنه يعتبر بيرناردو سيلفا، لاعب فريقه هو أفضل لاعب بالبريميرليج.

ماذا قال جوارديولا عن برناردو سيلفا؟

يرى جوارديولا، لاعب فريقه برناردو سيلفا، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حاليًا، مشيرًا إلى أنه في قمة مستواه، كما كان مع الفريق عندما حقق 98 نقطة.

واعترف جوارديولا في تصريحاته، أن اللاعب البرتغالي كان يسعى للخروج من مانشستر سيتي خلال الصيف الماضي، ولكنه الآن أفضل لاعب بالدوري بالنسبة له.

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الجدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي صاحب الـ 27 عامًا، شارك مع سيتي هذا الموسم في 19 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين.