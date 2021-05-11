ليس شوارزنجر ولا يغادر النادي .. كواليس صناعة أسطورة صلاح في ليفربول!

ثلاثة من أهم المدربين في ليفربول يتحدثون عن كواليس صناعة أسطورة محمد صلاح في ليفربول مع قربه من المباراة رقم 200.

تحدث الثلاثي بيب ليندرز وأندرياس كورنماير وبيتر كراويتز مساعدين يورجن كلوب في تدريب ليفربول عن المصري محمد صلاح وأهم مميزاته وما يقدمه لصالح الريدز.

جاء هذا في تصريحات لصالح الموقع الرسمي للنادي، بمناسبة قرب صلاح من المباراة رقم 200 في مسيرته الكروية مع ليفربول.

"سيارته دائمًا في ساحة الانتظار"

بيب ليندرز مساعد كلوب قال: "وصل للمباراة رقم 200 وحقق الكثير من اللحظات الرائعة، وتأخذ استعداداته الكثير من يومه، ويقوم بالكثير من العمل الإضافي في صالة الألعاب الرياضية".

وأضاف: "لو طلبت منه القدوم نصف ساعة مبكرًا، سيكون هناك قبل 60 دقيقة من الموعد، ويلتزم بالتغذية والتعافي وكل العمل الإضافي بعد جلسات الفريق، ودائمًا ما ترى سيارته في ساحة الانتظار".

ثلاثة من أهم المدربين في ليفربول يتحدثون عن كواليس صناعة أسطورة محمد صلاح في ليفربول مع قربه من المباراة رقم 200.

وأكمل: "رأيته ينمو كمحترف على مدار السنوات، ويعامل جسده بشكل جيد للغاية، الجميع يقوم بذلك لكن صلاح يسعى للتميز دائمًا".

واستكمل كلماته: "هو ينهي الهجمات بطريقة مذهلة، وحدسه وخياله في تلك الأوقات رائعان، وطريقته في الاحتفاظ بالكرة والخروج من المواقف الصعبة تميزه، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويتواجد في كل مكان في الملعب".

بدنيًا .. "قوي لكنه ليس شوارزنجر"

وقال أندرياس كورنماير مدرب اللياقة البدنية: "صلاح مميز بالسرعة والقدرة على الركض، لكن بعد الانضمام لنا أضاف لهما القوة، لكننا لا نتحدث هنا عن قوة أرنولد شوارزنجر مثلًا، الأمر لا يتعلق بالكتلة العضلية، لكن بالجوهر".

وأضاف: "الدوري السويسري مختلف عن هنا، جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي يجب أن يمروا بذلك، نظرًا لمتطلبات البطولة البدنية".

خسائر بالجملة.. كارثة تنتظر ليفربول في حال عدم تأهله إلى دوري الأبطال

وأكمل: "لكن العمل مع صلاح يكون في غاية السهولة، وكل مدرب يجب العمل معه، حتى بعيدًا عن الأمور الاحترافية وعلى المستوى الشخصي".

وأردف: "هو يريد أن يكون دائمًا على أعلى قدر من الجاهزية وأن يسجل الأهداف وأن يحقق الحذاء الذهبي وغيره من الجوائز".

"لا يشعر بالتعب، وهذا ما يميزه"

قال بيتر كراويتز مساعد كلوب: "صلاح لا يحب أن يشعر بالتعب أبدًا، ويسعى للعب كل مباراة ممكنة وأن يساهم مع الفريق، ويعمل بشكل مستمر حتى يعد نفسه لذلك".

وأضاف: "أصحاب السرعات العالية مثله يتعبون بشكل أسرع أو في وقت مبكر من المباراة، لكن قدرته على التحمل هي موهبة كبيرة يمتلكها".

وأردف: "خلال أربعة أعوام من التطور كان مستواه في التدريبات مثل المباريات، يبقي نفسه في حالة جيدة ويبتعد عن الإصابات، مثل ذلك الأمر ليس سهلًا فيكون على اللاعب أن يقوم به على مدار الساعة طوال الأسبوع".

وأكمل: "هو لا يستخدم قدراته في تسجيل الأهداف فقط، فلديه قناعة بطريقتنا الدفاعية، ويعمل في ذلك الشق ويستعيد الكرات في أسرع وقت ممكن، هناك من هم مثله في كرة القدم العالمية لا يدافعون بنفس الشغف، لكن صلاح مختلف".

وصرح: "يمكن أن يسجل اللاعب 30 أو 40 هدفًا في أحد المواسم، لكن أن يستمر في القيام بذلك كل موسم، فهذا ما يجعله مميزًا".

وعن التعامل مع النجوم أمثال صلاح وأوباميانج وليفاندوفسكي: "الأساس في ذلك النوع من النجوم هي الرغبة، والتفكير المستمر فيما هو أفضل بالنسبة لي، حتى في أسوأ أيامهم تكون رغبتهم حاضرة".

وأنهى كلماته: "أنا محظوظ للغاية للعمل مع هؤلاء النجوم، وفي ليفربول لدينا القدرة على تحويل اللاعبين الجيدين إلى أساطير، وصلاح أصبح منهم".

أرقام صلاح

في 199 مباراة مع ليفربول في كل البطولات شارك محمد صلاح في 169 هدفًا بشكل إجمالي منذ قدومه من روما.

أهداف صلاح التي ساهم فيها مع الريدز سجل منها 123 بنفسه، وقدم 46 صناعة لزملائه في الفريق، خلال 16.340 دقيقة لعبهم.