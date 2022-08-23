ليس رونالدو .. هالاند يختار ملهمه الحقيقي من ريال مدريد

النجم النرويجي يريد التطور والتحسن في الدوري الإنجليزي

كشف مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند أن أحد دوافعه الرئيسية للانضمام إلى الفريق السماوي هي رغبته في التحسن والتطور كلاعب.

ويبدو أن ماكينة الأهداف النرويجية باتت في مكانها الصحيح، حيث يتألق هالاند مع فريقه الجديد في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وتحدث إرلنيج لـ "FourFourTwo" حيث أوضح أنه يرى كريم بنزيما كأحد الأسماء الملهمة له في مسيرته الرياضية ويريد أن يفعل مثله ويظل في القمة.

حيث قال النرويجي: "لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن يجب أن يكون الأمر دائمًا حول التعلم والتطور، لا يمكنك أبدًا التوقف عن البحث عن طرق جديدة لتصبح أفضل".

وواصل: "انظر إلى كريم بنزيما في ريال مدريد، يبلغ من العمر 34 عامًا الآن، وفجأة تطور ليصبح لاعبًا أفضل خلال العامين الماضيين، هذا أمر جيد للغاية، أريد أن أفعل ذلك دائمًا".

وتابع: "كنت أشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرًا قبل وصولي إلى هنا، وأعتقد أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبح رقم 9 نادرًا أكثر فأكثر، ولكن لهذا السبب من الأفضل أن تكون واحدًا الآن".

وأوضح: "هذا هو المركز الأخير وأردت دائمًا أن أكون مهاجمًا بسبب ذلك. أنا أحب مركزي".

جدير بالذكر أن هالاند يستعد رفقة زملائه في مانشستر سيتي لمواجهة فريق برشلونة الإسباني يوم الأربعاء، في مباراة ودية على ملعب كامب نو.