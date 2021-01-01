ليس رونالدو .. نجم مانشستر يونايتد يكشف الصفقة الأفضل في تاريخهم!

جون أوشي نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل يكشف عن الصفقة الأفضل في تاريخ الشياطين الحمر، ويستبعد كريستيانو رونالدو.

كشف جون أوشي نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل عن إعجابه الكبير بالنجم البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب الشياطين الحمر الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أوشي وأكد خلالها أن ريو فرديناند يعد الصفقة الأفضل في تاريخ مانشستر يونايتد بالنسبة له وليس كريستيانو رونالدو.

وقال أوشي: "لو كان يجب اختيار الصفقة الأفضل في تاريخ مانشستر يونايتد فيجب أن أعطي ذلك اللقب لريو فرديناند".

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وأضاف: "عندما انضم لنا انسجم سريعًا وقدم مستويات طيبة، وأثبت للجميع بالرغم من ارتفاع ثمنه أن قيمته أعلى من ذلك".

وأكمل: "كريستيانو رونالدو لن يكون بعيدًا عنه، كلاهما مذهلان، لكن في ذلك الوقت فرديناند كان ما نحتاجه بشكل أكبر".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن برونو فيرنانديش: "لا يزال أمامه مشوار طويل ليكون أفضل من بول بوجبا، لكن يجب أن نذكر تأثيره العظيم، لقد كان مذهلًا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة ويواجه ليفربول الثاني مساء اليوم.