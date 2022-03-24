ليس رافينيا.. ألفيش يختار بديل ديمبيلي في برشلونة!

يواصل نادي برشلونة الإسباني، محاولاته من أجل التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح الأيسر تحسبًا لرحيل عثمان ديمبيلي.

الجناح الفرنسي أصبح على وشك مغادرة النادي، قبل بضعة أشهر على نهاية عقده، دون التوصل لاتفاق حول التجديد.

ويضع المدرب تشافي بعض الخيارات أمامه، أهمها أنتوني جناح أياكس أمستردام ورافينيا نجم ليدز يونايتد.

ما هي توصية ألفيش؟

أكدت بوابة "UOL Esporte" البرازيلية أن مدافع الفريق داني ألفيش قام بتوصية النادي بالتعاقد مع أنتوني.

ويأتي ذلك بسبب التجربة التي مر بها النجم المخضرم، عندما لعب بجوار أنتوني في ساو باولو في الفترة بين عامي 2019 و2020.

ويتواجد معه كذلك في المنتخب البرازيلي، ويؤمن كثيرًا بقدرته على صناعة الفارق والتطور في المستقبل.

وأوضحت البوابة البرازيلية أن اللاعب لديه عقد حتى عام 2025 وسعره يصل إلى حوالي 40 مليون يورو، وهناك اهتمام من أندية إنجليزية بضمه.

ماذا عن الخيار الآخر؟

يظل الجناح البرازيلي رافينيا ضمن أهم الخيارات للنادي الكتالوني، وفكرة ضمه تبدو واردة، خاصة وأن وكيل أعماله هو ديكو لاعب وسط برشلونة السابق.

ومن جانبه يرفض اللاعب التجديد لليدز، ويفضل فكرة خوض تجربة أخرى في الدوري الإسباني تحت قيادة تشافي.

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