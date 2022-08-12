ليس دي يونج .. صفقة جديدة منتظرة بين برشلونة ومانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يختار منبوذ تشافي لتدعيم دفاعه

لايزال برشلونة ومانشستر يونايتد على تواصل في الميركاتو الصيفي الجاري، على الرغم من توقف صفقة فرينكي دي يونج بعد رفضه الرحيل عن برشلونة صوب أولد ترافورد.

ويعمل برشلونة ومانشستر يونايتد على اتمام صفقة جديدة بينهما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

مانشستر يونايتد يبحث عن تعزيز صفوفه بصفقات جديدة، بينما برشلونة يرغب في بيع اللاعبين الفائضين عن الحاجة من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية في النادي.

ديست صفقة جديدة بين برشلونة ومانشستر يونايتد

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسباني، فإن مانشستر يونايتد استفسر عن وضع الظهير الأيمن سيرجينيو ديست، والذي طلب البرسا 20 مليون يورو للتخلى عنه.

وأشار التقرير أن برشلونة ينوى التخلص من الظهير الأمريكي الدولي، في ظل رغبتهم بالحصول على لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر حيث لا يقتنع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة باللاعب.

ولا يتعجل مانشستر يونايتد في الصفقة حيث يراقب الشياطين الحمر اللاعب الكرواتي يوسيب يورانوفيتش ظهير نادي سيلتك.

ويجهز برشلونة البديل المناسب في حالة رحل ديست نحو قلاع اليونايتد، حيث يستهدف التعاقد مع ظهير أيمن صاحب خبرة، وقد يجرى محادثات مع تشيلسي من أجل سيزار أثبيليكويتا على الرغم من تجديد عقده مع البلوز مؤخرًا.