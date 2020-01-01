ليس دي خيا فقط.. فاكس آخر لمانشستر يونايتد أفسد صفقة لريال مدريد

كيف منع مانشستر يونايتد ريال مدريد من التعاقد مع لاعب غرناطة؟

كشف الرئيس السابق لغرناطة كويك بينا أن ريال مدريد كان قد تعاقد بالفعل مع الظهير الأيسر لفريقه جيرلمي سيكيرا قبل أن يعطل مانشستر يونايتد الصفقة.

وكان ريال مدريد قد بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع سيكيرا في صيف العام 2013 قبل أن تتعطل الصفقة لأسباب مجهولة.

وحول ذلك، كشف كويك بينا عن السبب الذي كان خارجًا عن إرادة الطرفين، حيث كان مانشستر يونايتد الذي لا يعد طرفًا في الأمر من الأساس.

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وقال كويك: "لقد اتفق معنا ريال مدريد على التعاقد مع سيكيرا ولكن بعد أن يتمكن من بيع ظهيره البرتغالي فابيو كوينتراو إلى مانشستر يونايتد"

وأضاف: "ولكن الفاكس الخاص بصفقة انتقال كويننتراو إلى مانشستر يونايتد وصل متأخرًا من قبل النادي الإنجليزي مما أدى إلى تعطل الصفقة"

وتابع: "وبناء على ذلك لم ينجح ريال مدريد في إتمام صفقة سيكيرا في النهاية بعدما انتهى سوق الانتقالات الصيفية قبل أن يتم إرسال الفاكس"

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يذكر أن هذه الواقعة حدثت قبل عامين فقط من قصة الفاكس الأشهر، والذي أرسله مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد متأخرًا في صيف 2015 ليحرمه من ضم ديفيد دي خيا.