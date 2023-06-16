ليس ديمبيلي .. برشلونة يرفض عرضًا ب100 مليون من باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يواصل مطاردة نجوم برشلونة

يواصل باريس سان جيرمان عادته السنوية في محاولة التعاقد مع أحد نجوم نادي برشلونة، وكأنه أصبح أمرًا بديهيًا مع كل سوق انتقالات صيفي يطل علينا.

وبحسب ما نشره فيكتور مالو الصحفي المقرب من إدارة برشلونة، تدفقت العروض على مكتب النادي الكتالوني، حيث يوجد اهتمام كبير من الأندية بالثلاثي جافي، بيدري ورونالد أراوخو.

وأكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن النادي الكتالوني وصل إليه عرض رسمي من قبل باريس سان جيرمان طلبوا فيه التعاقد مع بيدري مقابل 100 مليون يورو.

وأوضح الصحفي الإسباني أن العرض قوبل بالرفض من قبل برشلونة، الذي لا ينوي التخلي عن نجومه من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا في السنوات القادمة.

برشلونة في السنوات الأخيرة خسر جهود نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي لصالح باريس سان جيرمان، الذي استغل الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي، وتعاقد مع أسطورة البرسا مجانًا بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.