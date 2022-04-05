"ليس دياز من اكتسح النصر والشباب بل الحكام ووجود الهلال في النهائي غير مستحق"

يرى الناقد الرياضي مبارك الشهري أن رامون دياز لم يُظهر أي بصمة قوية مع الهلال رغم النتائج القوية التي حققها الفريق، معيدًا الفضل في تلك النتائج للاعبين بجانب الحكام.

الهلال أعاد دياز لتدريبه خلفًا للمقال ليوناردو جارديم، وقد حقق نتائج قوية جدًا في الدوري السعودي حتى أصبح مطارد الاتحاد الأول في الصدارة، ووصل كذلك لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطيه النصر والشباب في ربع ونصف النهائي على الترتيب.

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الشهري وخلال حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي اعترف بتفوق الهلال في الدوري السعودي على منافسيه الكبار، الاتحاد والأهلي والنصر والشباب، لكن معيدًا الفضل في ذلك للاعبين أكثر من المدرب دياز.

رأي الناقد الرياضي اختلف عن الحديث عن الكأس، حيث قال "الهلال فاز على النصر والاتحاد والأهلي والشباب في الدوري كان مستحقًا، لكن انتصاره على النصر والشباب في كأس الملك لم يكن مستحقًا أبدًا، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي شابت المباراتين".

🗣 مبارك الشهري: وصول الهلال لنهائي كأس الملك غير مستحق.

الحصاد الرياضي ...@Mubark_m9 pic.twitter.com/9aFy4TbqzD — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 5, 2022

أضاف "الأرقام تقول أن دياز اكتسح النصر والشباب، ولكن حقيقة الأمر ومن شاهد المباريات يعلم أن الحكام هم من اكتسحوا الفريقين، ووجود الهلال في نهائي كأس الملك غير مستحق أبدًا".

وأتم "دياز نجح مع الهلال ولكن التأثير الأكبر كان للاعبين وليس له، وقد رأينا كيف تأثر الفريق سلبًا أمام الشباب حين غاب عنه أندريه كاريلو وسالم الدوسري".

الهلال سيُواجه في نهائي كأس الملك الفيحاء الذي حقق المفاجأة يوم أمس وهزم الاتحاد بهدف وأخرجه من البطولة.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال الذي مازال لديه مباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق.